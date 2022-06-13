合森 x 馬來西亞 「漁王」簽約儀式

如果日本有和牛冠絕天下頂級牛肉，那馬來西亞也有一類食材蜚聲國際：它獨尊於奢華宴會中的珍饈美饌，超群於餐桌上的佳餚異品。它也有一個讓你忘不了的名字——忘不了。沒錯，它就叫忘不了。

忘不了源於砂拉越，當地人稱之為 Empurau。據老一輩砂拉越華人的說法，這種河魚原來叫“白鱗”，數十年前鮮為人知。而忘不了的起名和風行，跟一位漁業前輩王詡穎先生，有著絕對的關係。

王詡穎先生，江湖人稱“漁王”，就是替Empurau改中文名的第一人。忘不了從默默無聞到登頂食珍榜，他的功勞毋庸置疑。多年經營下，忘不了雖然已經揚名海外，但是他的目標遠不止此。跟和牛一樣，忘不了也要衝出本土，讓全世界嚐到其肉之鮮其味之美，因此，漁王決定把馬來西亞華人的本土飲食文化輸出國外，擴大忘不了的產量，讓更多人能享用到這種頂級河魚。

為此，漁王攜手香港實業家吳榮林先生，一同註入更多資本，共同打理忘不了位於馬來西亞霹靂河上游以及雪蘭莪州吉粦縣的魚苗研發基地。作為忘不了的第一推手，漁王深諳把持和控守品質，為國內外的食客帶來最頂級、最純淨、最鮮美的河魚。他們於今年正式簽約合作，為輸出忘不了飲食文化，奠定牢固基礎。

誠邀各路媒體一同見證漁王與吳榮林先生的簽約儀式，分享本次盛典。

（資料由客戶提供）