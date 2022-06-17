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美股前景暗淡 港股能否擺脫影響

股市 12:00 2022/06/17

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從中國政府近期公佈的CPI、PPI和金融資料可見，中國經濟大致表現出一種走出穀底、開始加速，而通脹壓力不大的良性運行狀況，經濟前景的展望較為明朗。

相反，美國經濟則較不明朗，5月份通脹指數CPI同比上升8.6%，高於所有預期。剔除波動較大的食品和能源的核心CPI同比上升6%，也高於預期。

通脹資料曝光後美股大跌，美國10年期國債收益率創出收市新高，美元指數也大漲。說明投資者對美股美債都較為悲觀，資金暫時流向美元。不過值得留意的是，在美國10年期國債收益率創出收市新高之際，美元指數卻離其之前的高位105左右仍有相當距離，說明市場對美元的信心也比之前稍弱。

港股走勢過去一向是既受美股影響，也受內地經濟和A股表現影響。現在美國經濟與中國經濟相背而行，港股如何自處呢？

支持港股跟隨美股走勢的理由，主要是過去基本如此，美國經濟的盛衰對香港經濟也有一定影響。同時，外資是港股市場的主力，由於美國經濟和金融市場的全球影響力，外資常常是根據美國經濟的走勢確定其全球投資策略，導致港股常常跟隨美股走勢。

支援港股跟隨內地經濟和股市的理由，一是港股上市企業中主流是內地企業，與內地的經濟關係密切；二是現在中國與美國明顯處於經濟的不同週期，中國經濟向好、美國經濟向淡，國際資金可以通過投資港股和內地市場分散其全球風險。

從實證的角度看，隨著中國經濟復蘇的勢頭逐漸明晰，國際資金確有加速流入中國之勢，尚待觀察的，是這個勢頭能否持續下去。如果國際資金逐漸認同中國金融市場可以一定程度分散集中投資美國市場的風險，港股走出與美國不同的走勢可以期待。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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