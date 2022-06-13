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【異動股】 新東方在綫轉型成功 教師雙語直播帶貨人氣急升 股價曾大升一倍

股樓投資 15:32 2022/06/13

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自內地推出雙減政策後，不少教育公司尋求轉型之路。新東方在綫（01797）創辦人俞敏洪上周五（10日）指，正組建新東方「直播間」隊伍，專門推廣教育產品，令直播帶貨成為周末內地市場最關注的話題。最新據中新經緯公布的數據，自上周五新東方在綫開啟「雙語帶貨」以來，3天內「東方甄選」直播間粉絲增加157萬，銷售額增加1,777萬元人民幣，在綫觀看人數更最高達10萬人，相比之前的峰值在綫僅1,000人上漲超過10倍。

【下半年展望】 光大證券﹕ 下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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消息刺激股價連日抽升，繼上周五大升近4成後，今日（13日）股價曾升逾一倍，高見12.5元，暫報9.3元，仍大升49.3%，成交額大增至23.2億元。新東方在綫母企新東方（09901）今早亦一度大漲25.5%，高見16.06元，暫報14.64元，升14.4%，成交額2.1億元。

據悉，出鏡主播均是前新東方在綫的教師，「雙語帶貨」即是一邊講解英文，一邊推銷貨品，因此網民認為等於送免費英語教學，因此而人氣大增。

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記者：郭秀慧

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港股 新東方—S（09901） 主播 異動股 新東方在綫（01797）

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