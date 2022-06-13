【濠賭股】澳門修改博彩法最快下周交大會表決　賭股隨大市向下、銀娛金沙挫逾4%

▲ 【濠賭股】澳門修改博彩法最快下周交大會表決 賭股隨大市向下

據《澳門日報》報道，澳門特區立法會第二常設委員會今早與政府代表討論新「博彩法」的最後工作文本，二常會主席陳澤武會後介紹「不可交叉持股」條文再有改動，最終文本改為不得直接持有其他持牌公司的任何股份，但允許間接持有不超過5%股份。另外，賭牌承批公司不得上市。委員會將於今周三簽署意見書，最快下周在立法會大會細則性審議及表決。

濠賭股今日隨大市向下，銀娛 （00027） 跌4.3%，金沙 （01928） 跌5.4%，澳博 （00880） 、永利 （01128） 及新濠 （00200） 齊跌逾6%，美高梅 （02282） 跌4.6%。

二常會主席陳澤武、秘書林倫偉會後向傳媒總結，陳澤武表示，上一份工作文本建議，「賭牌承批公司不得上市，但經行政長官聽取博彩委員會意見作許可者除外」，即承批公司遵守政府訂定的規則後可以上市，現最終文本改為承批公司不得上市。

陳澤武引述政府解釋，此舉乃防止承批公司直接或間接轉批給博彩經營權，目前六間承批公司均沒有上市（是母公司上市），政府亦沒有接獲上市的申請，又指承批公司沒有上市便於政府監管，亦不會抵觸承批公司現時的營運情況。

准間接持股不多於5%

另外，「不可交叉持股」再有改動，上份工作文本建議「不得交叉持股」，以免公司股東操控或合謀競爭，影響市場競爭；最終文本改為不得以個人名義直接持有其他持牌公司的股份，但允許間接持股不超過百分之五股份。因有股東可能買入基金，當中或涉及其他持牌公司，因此允許間接持股不得逾5%。

文本同時清晰從事博彩中介業務行文，列明每一博彩中介只能與一間承批公司合作，及以收取佣金的方式推介博彩活動，不得與承批公司分享娛樂場收入。若承批公司的博彩批給合同終止，須以無償或無任何責任或負擔地歸屬澳門特區所有。

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編輯：姚卓然