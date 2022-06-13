【ESG】恒生推連串綠色產品和服務優惠　並送本地藝術家聯手創鑄NFT獎賞

▲ 恒生推出連串綠色產品和服務優惠，並送本地藝術家聯手創鑄NFT獎賞。

恒生銀行 （00011） 宣佈，將推出一連串涵蓋衣食住行及理財投資等多方面的綠色產品和服務優惠，讓客戶可為推動社會低碳發展出一分力。同時，恒生會與本地藝術家慧惠及李秋明（Chow Lee）聯手創鑄非同質化代幣（NFT）獎賞。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，可持續發展是恒生業務策略、營運、產品以及服務中不可或缺的一環。透過推出綠色按揭、電動車貸款，以及其他銀行及財富管理優惠與獎賞，恒生讓個人銀行客戶將綠色元素融入生活。

電動車貸款年利率低至1.68%

由6月13日起，客戶成功提取綠色按揭貸款，可享高達10000元額外現金回贈、家居保險保費折扣及網購電子禮券等優惠，更可參與大抽獎，有機會贏取高達388,888元的現金獎賞。

另外，恒生為有意購置電動車的客戶，提供年利率低至1.68%的無抵押貸款。客戶經網上申請並成功提取貸款，可享高達3,000元現金獎賞。

恒生又邀請藝術家慧惠及李秋明創鑄兩套環保限量NFT，每套50個。首50名成功申請綠色按揭並簽署有關按揭貸款條件信的客戶，以及首50名成功申請並提取電動車貸款之客戶，均可獲得1個相應的環保NFT。

該行又透露，會在7月陸續推出更多圍繞綠色投資及消費的優惠，例如客戶凡認購指定ESG投資服務，可參與大抽獎；而客戶在指定環保商戶和食肆以信用卡消費，亦可獲額外積分獎賞。恒生亦會與更多藝術家合作，送出更多原創環保NFT獎賞。

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