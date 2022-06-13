  • 30°C
香港時間 : 2022613日 (一) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】東薈城名店倉 CLUB CG 會員計劃升級 成為 CLUB CG 會員 即享「六大尊屬禮遇」及「限時升級禮遇」

理財智慧 15:24 2022/06/13

分享：

分享：

東薈城名店倉 CLUB CG 會員計劃全面升級，帶來餐飲、購物及休閒新體驗。市民可以透過 TAIKOO+流動應用程式登記成為 CLUB CG 會員，隨時隨地管理帳戶、 賺取積分、換取豐富獎賞等，盡享「六大尊屬禮遇」，包括500迎新積分、生日月份消費雙倍積分、額外 1 小時免費泊車、全年商戶折上折優惠等，更可尊享香港銀樾美憬閣精選酒店餐廳 FRESH 獨家９折餐飲折扣。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

由即日起至7月10日期間，顧客以電子貨幣單一消費滿2,000元，並經 TAIKOO+流動應用程式上傳消費單據成為 CLUB CG 會員，可享「限時升級禮遇」，即賞60元指定餐飲商戶現金券。此外，會員經 TAIKOO+流動應用程式上傳之首５張滿100元單據，每張更可獲贈額外100積分，每位會員於推廣活動期間最多可享額外積分5次，最多共可額外獲得高達500積分。連同500迎新積分，共賺取高達1,000積分獎賞，多買多賞。

除了上述限時獎賞，CLUB CG 會員同時享有「六大尊屬禮遇」，全年無間斷尊享禮遇及驚喜，當中包括升級成為 CLUB CG 會員即可獲贈 500 迎新積分的迎新禮遇，全年以積分換領一系列品牌好禮、限量精品、購物及美饌禮券，以及更多驚喜禮遇，超過 90 個全年餐飲、購物優惠及禮遇，包括東薈城名店倉內指定商戶、大嶼山景點之購物、餐飲、酒店和玩樂的會員折扣，尊屬生日驚喜、於生日月份消費即可賺取雙倍積分的生日禮遇，每日額外 1 小時免費泊車優惠，以及優先參與商場及時尚品牌獨家活動。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【父親節】香港大富翁夢想世界™聯乘GO Museum 推父親節同行優惠套票 父親節當日父親同行可免費入場【下一頁

【早船優惠】新渡輪推出「清晨航班折扣優惠」　明起長洲至中環航線可享8折優惠【下一頁

 

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 餐廳情報 美食 商場活動 大嶼山 東薈城名店倉 Citygate Outlet 商場 餐飲 玩樂 香港

上一篇文章

【異動股】 新東方在綫轉型成功 教師雙語直播帶貨人氣急升 股價曾大升一倍

下一篇文章

【元宇宙】去年併購中國新創VR公司Pico TikTok母公司字節跳動加速布局元宇宙 近期積極在美招募VR人手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【虛擬經濟】以太幣一度跌至1,424美元 為2021年3月以來最低 單日下跌超過12%
【虛擬經濟】以太幣一度跌至1,424美元 為2021年3月以來最低 單日下跌超過12%
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
【移民潮】移民展入場人數倍升　6成人計劃2年內離開香港
【移民潮】移民展入場人數倍升　6成人計劃2年內離開香港
【疫苗通行證】明起醫療處所實施「疫苗通行證」　一文看清詳細安排
【疫苗通行證】明起醫療處所實施「疫苗通行證」　一文看清詳細安排
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款