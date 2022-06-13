【消費優惠】東薈城名店倉 CLUB CG 會員計劃升級 成為 CLUB CG 會員 即享「六大尊屬禮遇」及「限時升級禮遇」

東薈城名店倉 CLUB CG 會員計劃全面升級，帶來餐飲、購物及休閒新體驗。市民可以透過 TAIKOO+流動應用程式登記成為 CLUB CG 會員，隨時隨地管理帳戶、 賺取積分、換取豐富獎賞等，盡享「六大尊屬禮遇」，包括500迎新積分、生日月份消費雙倍積分、額外 1 小時免費泊車、全年商戶折上折優惠等，更可尊享香港銀樾美憬閣精選酒店餐廳 FRESH 獨家９折餐飲折扣。

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由即日起至7月10日期間，顧客以電子貨幣單一消費滿2,000元，並經 TAIKOO+流動應用程式上傳消費單據成為 CLUB CG 會員，可享「限時升級禮遇」，即賞60元指定餐飲商戶現金券。此外，會員經 TAIKOO+流動應用程式上傳之首５張滿100元單據，每張更可獲贈額外100積分，每位會員於推廣活動期間最多可享額外積分5次，最多共可額外獲得高達500積分。連同500迎新積分，共賺取高達1,000積分獎賞，多買多賞。

除了上述限時獎賞，CLUB CG 會員同時享有「六大尊屬禮遇」，全年無間斷尊享禮遇及驚喜，當中包括升級成為 CLUB CG 會員即可獲贈 500 迎新積分的迎新禮遇，全年以積分換領一系列品牌好禮、限量精品、購物及美饌禮券，以及更多驚喜禮遇，超過 90 個全年餐飲、購物優惠及禮遇，包括東薈城名店倉內指定商戶、大嶼山景點之購物、餐飲、酒店和玩樂的會員折扣，尊屬生日驚喜、於生日月份消費即可賺取雙倍積分的生日禮遇，每日額外 1 小時免費泊車優惠，以及優先參與商場及時尚品牌獨家活動。

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責任編輯：羅浩濂