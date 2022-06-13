【美國經濟】 斥聯儲局對通脹過於樂觀 美國前財長薩默斯: 經濟幾乎會在2年內陷衰退

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）周日 ( 12日 )在CNN 「美國國情」節目中, 敦促美國聯儲局（Fed）在本周會議上要正視通膨嚴重性，而現時的通脹高企，失業率偏低, 相信會使經濟陷入衰退的風險非常大。

薩默斯指,「通膨像現時如此高，失業率像現時如此低，經濟幾乎確定會在2年內陷入衰退。」, 又指,「聯儲局對通脹的預測太過於樂觀，希望他們能明白到這個問題的嚴重性。」

薩默斯表示, 現時聯儲局可把關注重點放於對華的關稅政策上,以減低生產者及消費者的負擔,及重點關注於將關鍵技術洩露至中國等重要事情上。

美國5月消費者物價指數（CPI）比去年同期勁增8.6%，創上40年來新高,顯示物價壓力十分沉重, 打破了市場認為通脹經已到頂的看法。

據倫敦金融時報 ( FT )的調查結果顯示，有近 7成受訪經濟學家認為，明年美國經濟將陷入衰退，反映美國作為全球最大的經濟體將面臨愈來愈多挑戰及困難。

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責任編輯：關海儀