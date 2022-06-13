英4月GDP收縮0.3% 遜於預期

受俄烏戰爭等因素影響，英國經濟持續受壓。英國公布官方數據，英國4月GDP收縮0.3%，遜於市場預料的增長0.1%。英國國家統計局表示，是次為自去年以來，首次英國主要行業皆對月度GDP數據產生負面影響。

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英國周一（13日）公布數據，英國4月國內生產總值（GDP）收縮了0.3%。英國3月GDP收縮0.1%，是連續兩月錄得收縮。是次數據出乎眾人所料，外界早前普遍預料，英國4月GDP將較3月增長0.1%。

英國國家統計局（ONS）表示，數據現時自2021年以來，首次所有主要經濟行業對月度GDP數據產生負面影響。英國4月服務業指數收縮0.3%，是造成當月GDP收縮的主要原因，當地健康及社會工作大幅下降5.6%，其中以國民保健服務（NHS）檢測追蹤活動減幅最為顯著，若撇除相關影響，GDP可增長0.1%。

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而企業則受成本價格上漲及供應短缺持續影響，生產及建築行業當月GDP亦出現萎縮。

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）指，世界各國經濟增長都在放緩，英國亦是如此，但強調當局將專注發展經濟，解決生活成本上漲溫蒂，同時支援家庭及企業面對當前壓力。

英國2至4月GDP增長0.2%，較1至3月的0.8%大幅放緩。有經濟學家估計，4月電費價格上漲及加稅等因素，將影響5月經濟數據表現。

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責任編輯：李俊儀