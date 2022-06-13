【日本央行】日本10年期債息升穿0.25厘目標上限　央行擬增購5000億日圓國債壓低債息

▲ 日本10年期債息6年來首度升穿0.25厘目標上限，央行擬增購規模5000億日圓國債壓低債息。

日本央行宣佈增購規模共5000億日圓的5年期及10年期國債，目的是壓低日本國債息率，使之與日本央行的寬鬆貨幣政策目標一致。

日本10年期債息6年來首度升穿0.25厘，最新報0.254厘，創日本央行實施負利率並為10年期國債息率設定0.25厘上限後之高位。日本央行為維持超寬鬆貨幣政策，已進行無上限的國債購買行動多年，以壓低10年期日本國債債息。

另外，日本央行行長黑田東彥表示，日本央行必須以貨幣寬鬆措施支撐經濟，以實現薪資上升。他續指，近期日圓大跌令人不樂見，對經濟也不好，將密切關注滙率走勢對經濟和物價的影響，並指滙率走勢穩定以反映經濟基本面至關重要。他又認為，日本並非處於滯脹，也不認為日本會陷入滯脹。

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