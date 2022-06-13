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美國3日内最少7宗槍擊案 釀5死27人傷

環球社會熱點 14:24 2022/06/13

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美國近期頻繁發生槍擊案，全美各個大城市自上周五（10日）發生最少7宗大規模槍擊案，造成起碼少5死27人傷。美國單於周日（12日）已發生最少3宗槍撃案，造成最少5死及10多人受傷。其中印第安納州當晚有夜店發生槍戰，兩人送院後證實死亡，4人受傷。

美參院加強槍管立法框架達成共識 未上調買槍年齡 【下一頁】

印第安納州警方表示，西北部地區加里一間夜店周日凌晨2點發生槍撃案。34歲男子及26歲女子中槍，送院後證實死亡。另有4人受傷正接受治療，其中一名傷勢嚴重。當局正調查槍擊案動機，暫未有人被捕。

洛杉磯警方同日表示，晚上12點半接報指，一個倉庫派對傳出槍聲，到場後發現3名男子死亡，4人受傷被送往醫院。警方指派對透過社交網站邀請民眾參加，槍手使用半自動步槍，期間有傳出駁火聲，正核實疑犯及死者身份，估計屬今年死傷最嚴重的槍撃案。

美國馬里蘭州槍擊案釀3死 槍手與警駁火中彈傷 【下一頁】

新奧爾良警方同日亦報告指，凌晨4點位於市中心一個十字路口發生槍撃案，4名男子受傷。洛杉磯同日有倉庫舉行派對期間發生槍擊案，造成3死4傷。

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責任編輯：郭麗明

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