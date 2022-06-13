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【機迷熱話】Xbox公布今明年新作發售計畫　各款新作有咩特別？

科技 15:30 2022/06/13

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暴雪（Blizzard）於今（13日）舉行Xbox + Bethesda Games Showcase 2022，公布今年及明年的新作發售計畫。（Xbox YouTube官方影片截圖）

微軟（Microsoft）旗下遊戲平台Xbox將會帶來多款遊戲新作，暴雪（Blizzard）於今（13日）舉行Xbox + Bethesda Games Showcase 2022，公布今年及明年的新作發售計畫，當中包括人氣之作《鬥陣特攻 2》（Overwatch 2）及《暗黑破壞神IV》（Diablo IV）等。各位Xbox迷可留意以下新作懶人包！

暴雪公布的遊戲資訊包括：

  • 《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）為Hollow Knight的續作，目前尚沒有正式發布日期，未來遊戲發布後將於首日在Xbox Game Pass同步推出。
  • 《鬥陣特攻 2》（Overwatch 2）將免費開放，搶先體驗將於10月4日推出。遊戲還將推出一個新英雄「垃圾鎮女王」（Junker Queen）。暴雪將在本月16日的活動中透露有關該遊戲的更多資訊。
  • 《星空》（Starfield）預計將於明年在Windows PC、Xbox Series X 及 Xbox Game Pass 上發布。
  • Xbox宣布與遊戲開發商Atlus合作，《女神異聞錄3 攜帶版》（Persona 3 Portable）、《女神異聞錄4 黃金版》（Persona 4 Golden）、《女神異聞錄5 皇家版》（Persona 5 Royal）將於Xbox及Windows PC發售。《女神異聞錄5 皇家版》將於10月21日率先登場。

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  • 《暗黑破壞神IV》（Diablo IV）將於明年在 Xbox和PC上推出。在遊戲展示期間，暴雪介紹了遊戲最後一個職業：死靈法師（Necromancer）
  • 《極限競速》系列新作《Forza Motorsport》改進了光影、煙塵等技術，加入全天動態天氣、動態時間、輪胎管理、汽車製造等功能。
  • 《微軟模擬飛行》（Microsoft Flight Simulator）將免費推出《最後一戰：無限》經典飛行載具「鵜鶘號」，以慶祝40周年。該遊戲將與史密森尼國家航空航天博物館合作，更多細節將於稍後公布。
  • Xbox公開了《Redfall》的全新預告，此遊戲由曾開發《冤罪殺機》的Arkane Studios Austin開發，是一款合作的第一人稱射擊遊戲（FPS），玩家可以在虛構的於美國麻薩諸塞州的小島上抵禦吸血鬼。此遊戲將於2023年登場。
  • 《方舟：生存進化》（ARK: Survival Evolved）續作《Ark 2》亦將於明年登陸Xbox。遊戲內將會有影星（Vin Diesel）飾演傳奇ARK英雄「Santiago」。

【Facebook】Facebook疑重新評估新聞付費協議　出版商或面臨逾千萬損失

  • 《極限競速 地平線5》（Forza Horizon 5）將於7月19日推出全新遊戲擴展包「風火輪（Hot Wheels）」，玩家可以在使用虛擬賽道部件製作的賽道上比賽。
  • 《Minecraft》衍生作品《Minecraft Legends》是一款全新的動作策略遊戲，要求玩家團結保衛Overworld。預告片展示了許多《Minecraft》熟悉的角色。
  • 《Penentiment》的遊戲背景設定在16世紀的巴伐利亞州，由Obsidian開發，將於今年秋季登錄PC和 Xbox Game Pass。
  • 《盜賊之海》（Sea of Thieves）第 7 季《Captains of Adventure》，將於7月21日上線。 玩家具有購買、命名和定制船隻的能力。
  • 《上古卷軸Online》（The Elder Scrolls Online）將迎來新區域High Isle，玩家需要保護該地區的布列塔尼人（Bretons）免受侵害。

另外，Xbox宣布與曾開發《潛龍諜影》（Metal Gear Solid）、《死亡擱淺》（Death Stranding）的小島秀夫合作，開發一款新遊戲。目前並未有公布詳細資訊。

責任編輯：吳嘉雯

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