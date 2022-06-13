英減燃料稅油價仍飆升 政府調查油站有冇減價惠及顧客

英國近期油價不斷飆升，政府早前宣布削減燃油稅為市場「降溫」。英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆下令競爭監管機構審查，油站營運商在燃油稅削減後是否有下調油價惠及消費者。關浩霆更要求機構調查各地油價是否存在差異，有英國汽油零售商組織表示將配合調查。

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英國今年3月宣布將每升汽油的燃油稅降低5便士（約0.5港元），應對生活成本上升。關浩霆（Kwasi Kwarteng）已去信英國競爭和市場管理局（CMA），表示措施未能阻止油價飆升，民眾對此感到沮喪。他要求對燃料市場進行緊急審查，研究油價成本降低後能否惠及消費者。

關浩霆要求CMA在7月7日前，提交一份關於加強燃油市場競爭建議的初步報告。報告主要了解市場競爭是否處於健康狀況，及檢視市場競爭是否在油價飆升的情況下損害消費者利益。

關浩霆指當局留意到燃油價格存在地區差異，但司機應在英國各地享有公平交易，而零售商間的健康競爭是實施目標的關鍵。

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數據公司Experian Catalist數據顯示，英國上周汽油平均每公升上漲7便士（約0.7港元），上周四（9日）更創下1.83英鎊（約18港元）的歷史新高，令將加滿一輛普通汽車的油費升至逾100英鎊（約964港元）。

代表英國獨立燃料零售商的汽油零售商協會（The Petrol Retailers Association）表示，歡迎增加燃料定價透明度，將配合CMA調查。有工會及司機警告，燃料價格飆升或導致依賴車輛謀生的工人辭職，包括基層勞工。

有國民保健服務（NHS）社區職員更表示，油價持續飆升使油費已超過他們報銷所獲得的交通費，因此他們目前要自行承擔交通開支上班，生活百上加斤。

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責任編輯：李俊儀