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【特朗普平台】談「國會暴亂」遭封殺？　Truth Social被批壓制言論自由

科技 14:30 2022/06/13

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近日有Truth Social用戶稱，疑因在平台上談及去年的國會暴亂事件遭到封殺，批評其應用程式（App）壓制言論自由。

由前美國總統特朗普（Donald Trump）成立的社交平台Truth Social在2月21日上架，至今已獲得逾百萬下載量。近日有Truth Social用戶稱，疑因在平台上談及去年的國會暴亂事件遭到封殺，批評其應用程式（App）壓制言論自由。

【特朗普平台】Truth Social登場兩個月　特朗普終現身：「我回來了」

【特朗普平台】Truth Social上架不足兩個月　兩核心高層已離職？

據美國商業網站《Business Insider》報道，社交媒體政治評論員Travis Allen及用戶Jack Cocchiarella早前於Twitter表示，在Truth Social討論國會暴亂事件的聽證會後，就隨即遭到平台的永久封殺，因而質疑平台上審查政策，批評特朗普自打嘴巴。
 
另外，亦有部分用戶表示，他們亦因發布有關特朗普女兒Ivana Trump的影片﹑或美國總統拜登贏得了2020年大選的消息遭到平台審查或停用。但這些用戶的說法仍未得到證實，官方目前亦未作出回應。

【Twitter】特朗普起訴Twitter封殺帳號　遭法院駁回

責任編輯：黃顯晴

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