【英國王室】哈里梅根同英女王見面 僅用15分鐘時間

英國哈里王子與夫人梅根早前返回英國參加白金禧慶典，也是細女莉莉貝特出生後首次到達英國。不過哈里梅根被指返英期間僅用15分鐘與英女王見面，而白金漢宮也盡量將這次會面保持較正式氣氛。

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英媒《每日郵報》報道，哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）本月2日帶兩名子女到溫莎堡與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）見面。

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哈里及梅根除了讓大仔阿奇（Archie）和英女王交流外，更首次面對面向英女王介紹1歲的幼女莉莉貝特（Lilibet）。

不過會面僅持續15分鐘，而白金漢宮試圖使這次會面維持正式氣氛，有別於王室成員私下交流的場合。

《星期日泰晤士報》更指哈里與哥哥威廉王子（Prince William）在為期4日的白金禧慶典活動期間，並無私下一對一交流的時間，形容兩兄弟破裂的關係仍未有機會修補。

該報引述威廉其中一名朋友指，威廉對哈里離開英國一事仍深感不安和失望。

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哈里及梅根返英參加白金禧慶典期間僅公開露面一次，錯過白金禧派對、葉森打吡（Epsom Derby）及白金漢宮（Buckingham Palace）露台上觀看閱兵儀式等多項活動。

哈里及梅根出席感恩禮拜活動時，也獲安排退居第二排座位，曝光率遠遜其餘核心王室成員。

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責任編輯：鄭錦玲