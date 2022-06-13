比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂 即睇短炒止蝕位 股市 13:15 2022/06/13 分享： 分享： 比亞迪 （01211） 股價逆市破頂高見321.8元，贛鋒鋰業 （01772） 高見115元，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析短炒策略，短炒比亞迪建議近300元買入，跌穿300元止蝕，指現價買入為高追，不宜亂訂目標價，現買入「唔抵博」；贛鋒鋰業已升近五成，短炒博入如跌穿100天線110元止蝕。 足本分析→【按此】 **通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 今日 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 今日 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 2022/06/10 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 2022/06/07 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 港股精選 朱晉民（朱sir）推介2隻心水股 2022/06/07 港股精選 朱晉民（朱sir）推介2隻心水股 你可能感興趣 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 今日 12:53 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 今日 12:22 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 12:10 2022/06/10 港股食糊時機到？恒指跌穿呢個支持會跌得更深 最新專欄文章 更多 航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇 今日 航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 今日 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 今日 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 美國CPI終極前瞻 2個條件才可造就美股反彈 2022/06/10 美國CPI終極前瞻 2個條件才可造就美股反彈 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 2022/06/10 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 比亞迪股份（01211） 贛鋒鋰業（01772） 議息 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 目標價 遜於預期 新經濟 金融 ADR