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比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂　即睇短炒止蝕位

股市 13:15 2022/06/13

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比亞迪 （01211） 股價逆市破頂高見321.8元，贛鋒鋰業 （01772） 高見115元，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析短炒策略，短炒比亞迪建議近300元買入，跌穿300元止蝕，指現價買入為高追，不宜亂訂目標價，現買入「唔抵博」；贛鋒鋰業已升近五成，短炒博入如跌穿100天線110元止蝕。 足本分析→【按此

**通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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