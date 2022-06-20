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【新股IPO】天齊鋰業正進行市場預路演　據報暫定於6月30日建簿、7月13日掛牌

新股IPO 10:31 2022/06/20

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傳天齊鋰業已通過聆訊　集資10至12億美元

內地鋰業巨頭天齊鋰業（深：002466）已經通過聯交所上市聆訊，最新據外電報道指，公司已在今日開市進行市場預路演，直至6月24日結束，目前暫定會在6月30日開始建簿，預計7月6日定價，7月13日掛牌。

中金公司、招銀國際及摩根士丹利將擔任此次IPO的聯席保薦人。如成功上市，公司將是繼年初金力永磁 （06680） 上市後最大型的新股。

據悉天齊鋰業目前正在考慮集資至少10億美元（折合約78億港元）。

天齊鋰業早前公布，中證監批准公司發行不超過近4.25億股境外上市外資股。是次上市集資將用於償還SQM債務的未償還餘額，並作擴張項目撥資，包括但不限於奎納納廠二期、安居工廠（每年20,000噸碳酸鋰產能），以及用於一般公司用途。

另外，據內媒報道，Tesla（美：TSLA）將會參與天齊鋰業的IPO認購。報道引述Tesla回應稱，對認購「不清楚，暫無回應」。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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編輯：姚卓然

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港股 集資 IPO 天齊鋰業（深：002466）

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