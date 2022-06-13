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【烏克蘭戰爭】烏控俄軍炸北頓涅茨克橋 阻平民撤離

環球社會熱點 12:57 2022/06/13

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烏克蘭軍與俄軍近日集中於烏克蘭東部地區北頓涅茨克交火，烏方更指頓巴斯的命運將取決於北頓涅茨克。烏克蘭官員指控俄軍炸毀北頓涅茨克連接鄰近城市的一座橋，切斷平民撤離當地的逃生路線。

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北頓涅茨克（Sievierodonetsk）地區戰況激烈，周日（12日）的炮火造成1名女子死亡及最少4幢房屋損毀。

盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai表示俄軍炸毀Siverskyi Donets河上的一座橋，而這座橋作為北頓涅茨克連接至利西昌斯克（Lysychansk）的疏散路綫，導致平民難以疏散。

俄軍被指上周六（11日）炮擊北頓涅茨克地區，導致當地一間内有數百名平民避難的化工廠發生火災。

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俄羅斯支持的分離主義者早前聲稱，有300至400名烏克蘭士兵被困於工廠的説法。Haidai周日表示化工廠仍處於烏克蘭控制下，而北頓涅茨克郊區及工廠附近的街道仍有戰鬥。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，北頓涅茨克的街頭戰仍然十分激烈，而烏軍正堅守頓巴斯地區。

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責任編輯：鄭錦玲

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