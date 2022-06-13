【美股期貨】道指期貨跌281點　納指期貨跌1.7%（不斷更新）

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美股上周五下挫後，美股期貨周一於亞洲時段續下跌，其中道指期貨跌281點，納指期貨跌205點或1.7%，報11627點。美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公佈議息結果，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後記者會放鷹程度將直接左右市場情緒。隨著美國上周五公布通脹數據超市場預期，市場對未來幾次會議加息步伐加快至0.75厘的憂慮升溫。

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焦點新聞︰

即市走勢︰

【12：35】道指期貨跌281點，報31111點；標指期貨跌50點，報3850點；納指期貨跌205點或1.7%，報11627點。

【11：35】【TSLA】據報特斯拉上海超級工廠產能利用率已完全恢復 現採雙班制進行封閉式生產

【11：19】【加密貨幣】美國加息預期升溫 比特幣跌逾8%回落至25000美元、重返2020年底水平

【10：51】【航運業】DHL：環球供應鏈明年不會重返疫情前情況 上海重啟經濟活動料帶來壓力

【10：37】【NFLX】Netflix推《魷魚游戲》第二季救亡 木頭人「英熙」男朋友預告亮相

【10：09】【美國經濟】美前財長薩默斯：美國未來兩年有機會陷入衰退 籲政府做好準備

【09：43】【日圓滙價】美元兌日圓升至135水平、每百日圓兌港元跌至5.8算 自民黨稱現非干預日圓時機

【09：09】【美國加息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

【07：30】美股上周五下挫，美國通脹數據出爐，按年及按月升幅均高於預期，5月CPI按年升8.6%，按月升幅則進一步走高0.7個百分點至1%，5月核心CPI按年升6%，按月升幅維持0.6%。美國通脹續創40年高，市場對經濟前景憂慮加劇，美債息抽升，道指挫880點，跌幅2.7%，報31392點，此前曾最多跌884點，低見31387點；納指跌414點，跌幅3.5%，報11340點；標指跌116點，跌幅為2.9%，報3900點。

美5月CPI見40年高，累港股跌逾600點，後市怎部署？即睇【開市追揸沽】

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩