【美股期貨】觀望美5月PPI數據　道指期貨升77點　納指期貨升0.6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局將舉行為期兩日的議息會議，美股隔晚下挫後，美股期貨周二於亞洲時段回升，其中道指期貨升77點，納指期貨升0.6%。美國今日將會公布5月PPI最終需求及核心PPI。

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即市走勢︰

【18：10】道指期貨升77點，納指期貨升0.6%，標指期貨升11點。

【12：33】道指期貨升279點，報30796點；標指期貨升39點，報3789點；納指期貨升144點或1.3%，報11432點。

【12：32】【美國加息】美3年期債息創1987年以來幅度最大的兩日漲幅、預示寬鬆貨幣時代結束 美股高位回落逾兩成步入熊市

【11：54】【TWTR】馬斯克周四將出席Twitter全體員工大會 提收購後首次與員工直接對話

【10：36】【Bitcoin】Tesla或因比特幣下瀉而虧損逾5億美元 即去年近1成盈利、相當於9551部美國版Model Y LR

【10：35】【加密貨幣】比特幣Bitcoin插逾15%至2.1萬美元 分析：市場情緒非常糟糕、若失守2萬美元將再尋底

【10：27】【日圓滙價】日圓24年低 日本財務大臣鈴木俊一：政府會與央行協調行動遏制日圓暴跌

【09：01】【TSLA】據指Tesla解僱新加坡地區經理 此前馬斯克稱要裁員約10%

【08：16】【美國加息】聯儲局據報或考慮加息0.75厘 摩通、高盛加入估儲局加0.75厘行列

【07：57】【美企業績】甲骨文上季業績勝預期 CEO指雲基礎設施需求大幅增長、盤後大升14%

美5月CPI見40年高，累港股跌逾600點，後市怎部署？即睇【開市追揸沽】

==以下6月13日（周一）股市==

通脹高企或迫使美國聯儲局大手加息，觸發金融市場震盪，加上美10年債息撲3.4厘，美滙突破105關口。美股反覆下瀉，道指最多跌1019點，標指跌入熊市區域。

即睇美股收市：

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標指由年初高位下跌逾2成，步入技術性熊市。截至今晨4時（即收市），道指跌876點或2.79%，報30516點；標指跌151點或3.88%，報3749點；納指跌530點或4.68%，報10809點。10年債息報3.371厘，美滙指數升1%，報105.055。紐約期金價挫2.3%，創6周最大跌幅，收市跌43.7美元，報1,831.8美元。

加息預期急速升溫，美國國債息率全綫抽升，10年期債息亦一度見3.44厘，創2011年以來新高。2年及10年期債息一度自4月以來首次出現倒掛，雖然不是經濟衰退的絕對指標，但無疑為經濟前景添壓。

摩根士丹利行政總裁高聞（James Gorman）表示，美國經濟陷入衰退的可能性預料為5成 ；原先估計的概率為3成。不過高聞強調，即使美國陷入衰退，也不會十分嚴重及持久。他有信心聯儲局最終能壓止通脹升勢，基本情況不會變得極差。

美資券商富瑞預期美國聯儲局本周將加息至0.75厘，大摩、高盛認為，美股現估值尚未反映盈利與需求風險。

焦點新聞︰

即市走勢︰

【01：41】紐約 8月黃金期貨收跌43.70美元，跌幅2.3%，報1831.80美元。

【01：16】道指跌708點，跌幅為2.26%，報30684點；納指跌429點，跌幅為3.79%，報10910點；標指跌120點，跌幅為3.09%，報3780點。

【01：08】摩根士丹利CEO Gorman：目前認為美國經濟衰退的風險為50%。

【01：06】特斯拉CEO馬斯克在內部備忘錄中警告稱，供應鏈問題讓特斯拉經歷了一個非常艱難的季度。他懇請工人幫助讓公司重回正軌。馬斯克表示，得州奧斯汀工廠在增加產量，上周柏林工廠生產了近1,000輛汽車，而其位於加州弗里蒙特的工廠單日產量創下歷史紀錄

【00：38】標普全球副董事長耶金表示：如果美國總統拜登出訪，沙特很可能增產原油。目前石油需求依然強勁，供應疲軟。石油供應形勢極其緊張。

【00：25】美國白宮：周一加拿大總理特魯多的新冠病毒檢測呈陽性，但拜登不是特魯多的密切接觸者

【00：19】消息人士稱，谷歌、Facebook、推特、微軟等科技公司將不得不處理深度造假（AI換臉）和虛假賬戶問題，否則將面臨歐盟罰款的風險

【00：10】SpaceX向美國聯邦貿易委員會（FTC）遞交申請，要求FTC否決美國衛星通信供應商Viasat收購英國競爭對手Inmarsat的交易。

【00：07】德國10年期債息漲11.8個基點，刷新即市高位至1.634%，脫離歐股開盤之前錄得的低位1.479%，並逼近2014年4月份頂部1.640%。

【23：46】歐股收市全線下跌，泛歐STOXX 600指數收跌2.4%，德國DAX指數跌2.43%，法國CAC40指數跌2.67%，英國富時100指數跌1.53%。

【23：08】美股大瀉近900點，道指報30493點，挫899點或2.87%；標指報3750點，下降150點或3.8%；納指報10822點，挫517點或4.56%。

【22：41】道指跌713點，納指跌4%，標指跌127點。

【21：58】標指高位累跌21%。道指曾跌699點或2.2%，納指曾跌3.2%。

【21：29】道指跌666點，報30726點，納指跌3%，報11003點，標指跌95點，報3804點。

【21：00】美資券商富瑞預期美國聯儲局本周將加息至0.75厘

【18：57】【美股焦點】美消費信心創紀錄低 大摩、高盛：美股現估值尚未有關風險

【18：31】道指期貨跌563點，納指期貨跌2.8%，標指期貨跌86點。

【16：17】道指期貨最新跌596點，報30796點；標指期貨跌93點，報3807點；納指期貨跌333點或2.8%，報11499點。

【16：15】Tesla（美︰TSLA）盤前跌逾2%，報677.5美元。

【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃 將於8.4股東大會表決

【15：50】【歐洲投行】瑞信傳被英國監管當局納入監察名單 涉企業風險控制、管治及文化

【15：29】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌467點，報30925點；標指期貨跌72點，報3828點；納指期貨跌246點或2.1%，報11586點。

【15：08】【英國加息】英4月份GDP按月意外收縮0.3% 央行周四議息、市場憂加息步伐倘維持將累及增長

【14：01】【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius停所有提款轉賬 比特幣以太幣分別跌7%及10%

【13：03】【TSLA】馬斯克據報於內部電郵向員工稱公司經歷艱難季度 受累上海廠房關閉

【12：35】道指期貨跌281點，報31111點；標指期貨跌50點，報3850點；納指期貨跌205點或1.7%，報11627點。

【11：35】【TSLA】據報特斯拉上海超級工廠產能利用率已完全恢復 現採雙班制進行封閉式生產

【11：19】【加密貨幣】美國加息預期升溫 比特幣跌逾8%回落至25000美元、重返2020年底水平

【10：51】【航運業】DHL：環球供應鏈明年不會重返疫情前情況 上海重啟經濟活動料帶來壓力

【10：37】【NFLX】Netflix推《魷魚游戲》第二季救亡 木頭人「英熙」男朋友預告亮相

【10：09】【美國經濟】美前財長薩默斯：美國未來兩年有機會陷入衰退 籲政府做好準備

【09：43】【日圓滙價】美元兌日圓升至135水平、每百日圓兌港元跌至5.8算 自民黨稱現非干預日圓時機

【09：09】【美國加息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

【07：30】美股上周五下挫，美國通脹數據出爐，按年及按月升幅均高於預期，5月CPI按年升8.6%，按月升幅則進一步走高0.7個百分點至1%，5月核心CPI按年升6%，按月升幅維持0.6%。美國通脹續創40年高，市場對經濟前景憂慮加劇，美債息抽升，道指挫880點，跌幅2.7%，報31392點，此前曾最多跌884點，低見31387點；納指跌414點，跌幅3.5%，報11340點；標指跌116點，跌幅為2.9%，報3900點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩