【美股期貨】美長債息見3.2厘、美滙達104　道指期貨跌近600點　納指期貨跌2.8%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國通脹數據未見頂，市場對未來幾次會議加息步伐加快至0.75厘的憂慮升溫，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後記者會放鷹程度將直接左右市場情緒。美元急升至104水平，美國長債息亦升至3.23厘，美股期貨急挫，道指期貨跌逾500點，納指期貨跌2.8%。

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焦點新聞︰

即市走勢︰

【18：31】道指期貨跌563點，納指期貨跌2.8%，標指期貨跌86點。

【16：17】道指期貨最新跌596點，報30796點；標指期貨跌93點，報3807點；納指期貨跌333點或2.8%，報11499點。

【16：15】Tesla（美︰TSLA）盤前跌逾2%，報677.5美元。

【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃 將於8.4股東大會表決

【15：50】【歐洲投行】瑞信傳被英國監管當局納入監察名單 涉企業風險控制、管治及文化

【15：29】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌467點，報30925點；標指期貨跌72點，報3828點；納指期貨跌246點或2.1%，報11586點。

【15：08】【英國加息】英4月份GDP按月意外收縮0.3% 央行周四議息、市場憂加息步伐倘維持將累及增長

【14：01】【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius停所有提款轉賬 比特幣以太幣分別跌7%及10%

【13：03】【TSLA】馬斯克據報於內部電郵向員工稱公司經歷艱難季度 受累上海廠房關閉

【12：35】道指期貨跌281點，報31111點；標指期貨跌50點，報3850點；納指期貨跌205點或1.7%，報11627點。

【11：35】【TSLA】據報特斯拉上海超級工廠產能利用率已完全恢復 現採雙班制進行封閉式生產

【11：19】【加密貨幣】美國加息預期升溫 比特幣跌逾8%回落至25000美元、重返2020年底水平

【10：51】【航運業】DHL：環球供應鏈明年不會重返疫情前情況 上海重啟經濟活動料帶來壓力

【10：37】【NFLX】Netflix推《魷魚游戲》第二季救亡 木頭人「英熙」男朋友預告亮相

【10：09】【美國經濟】美前財長薩默斯：美國未來兩年有機會陷入衰退 籲政府做好準備

【09：43】【日圓滙價】美元兌日圓升至135水平、每百日圓兌港元跌至5.8算 自民黨稱現非干預日圓時機

【09：09】【美國加息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

【07：30】美股上周五下挫，美國通脹數據出爐，按年及按月升幅均高於預期，5月CPI按年升8.6%，按月升幅則進一步走高0.7個百分點至1%，5月核心CPI按年升6%，按月升幅維持0.6%。美國通脹續創40年高，市場對經濟前景憂慮加劇，美債息抽升，道指挫880點，跌幅2.7%，報31392點，此前曾最多跌884點，低見31387點；納指跌414點，跌幅3.5%，報11340點；標指跌116點，跌幅為2.9%，報3900點。

美5月CPI見40年高，累港股跌逾600點，後市怎部署？即睇【開市追揸沽】

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩