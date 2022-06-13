  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (一) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】美長債息見3.2厘、美滙達104　道指期貨跌近600點　納指期貨跌2.8%（不斷更新）

股市 18:32 2022/06/13

分享：

分享：

美股動態不斷更新

美國通脹數據未見頂，市場對未來幾次會議加息步伐加快至0.75厘的憂慮升溫，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後記者會放鷹程度將直接左右市場情緒。美元急升至104水平，美國長債息亦升至3.23厘，美股期貨急挫，道指期貨跌逾500點，納指期貨跌2.8%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子

即市走勢︰

【18：31】道指期貨跌563點，納指期貨跌2.8%，標指期貨跌86點。

【16：17】道指期貨最新跌596點，報30796點；標指期貨跌93點，報3807點；納指期貨跌333點或2.8%，報11499點。

【16：15】Tesla（美︰TSLA）盤前跌逾2%，報677.5美元。

【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決

【15：50】【歐洲投行】瑞信傳被英國監管當局納入監察名單　涉企業風險控制、管治及文化

【15：29】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌467點，報30925點；標指期貨跌72點，報3828點；納指期貨跌246點或2.1%，報11586點。

【15：08】【英國加息】英4月份GDP按月意外收縮0.3%　央行周四議息、市場憂加息步伐倘維持將累及增長

【14：01】【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius停所有提款轉賬　比特幣以太幣分別跌7%及10%

【13：03】【TSLA】馬斯克據報於內部電郵向員工稱公司經歷艱難季度　受累上海廠房關閉

【12：35】道指期貨跌281點，報31111點；標指期貨跌50點，報3850點；納指期貨跌205點或1.7%，報11627點。

【11：35】【TSLA】據報特斯拉上海超級工廠產能利用率已完全恢復　現採雙班制進行封閉式生產

【11：19】【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌逾8%回落至25000美元、重返2020年底水平

【10：51】【航運業】DHL：環球供應鏈明年不會重返疫情前情況　上海重啟經濟活動料帶來壓力

【10：37】【NFLX】Netflix推《魷魚游戲》第二季救亡　木頭人「英熙」男朋友預告亮相

【10：09】【美國經濟】美前財長薩默斯：美國未來兩年有機會陷入衰退　籲政府做好準備

【09：43】【日圓滙價】美元兌日圓升至135水平、每百日圓兌港元跌至5.8算　自民黨稱現非干預日圓時機

【09：09】【美國加息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

【07：30】美股上周五下挫，美國通脹數據出爐，按年及按月升幅均高於預期，5月CPI按年升8.6%，按月升幅則進一步走高0.7個百分點至1%，5月核心CPI按年升6%，按月升幅維持0.6%。美國通脹續創40年高，市場對經濟前景憂慮加劇，美債息抽升，道指挫880點，跌幅2.7%，報31392點，此前曾最多跌884點，低見31387點；納指跌414點，跌幅3.5%，報11340點；標指跌116點，跌幅為2.9%，報3900點。

美5月CPI見40年高，累港股跌逾600點，後市怎部署？即睇【開市追揸沽】

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【恒指夜期＋北水】北水吸資55億　買美團騰訊協鑫　恒指夜期升36點（不斷更新）

下一篇文章

美股恐慌性急挫　譚智樂教你5招應對大跌市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌738點、二萬一失而復得　科技跌逾4%、阿里巴巴挫近8%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌738點、二萬一失而復得　科技跌逾4%、阿里巴巴挫近8%（不斷更新）
【開市9點半】儲局本周料加息半厘兼放鷹　平保據悉以新研報推動滙豐分拆討論
【開市9點半】儲局本周料加息半厘兼放鷹　平保據悉以新研報推動滙豐分拆討論
【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌逾8％回落至25000美元、重返2020年底水平
【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌逾8％回落至25000美元、重返2020年底水平
【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子
【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論　滙豐開市挫近3%
【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論　滙豐開市挫近3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款