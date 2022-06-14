  • 29°C
香港時間 : 2022614日 (二) 00:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】美滙見105長債息觸3.3厘　道指曾瀉近900點 納指跌4%　標指高位累跌兩成（不斷更新）

股市 00:22 2022/06/14

分享：

分享：

美股動態不斷更新

美滙指數高見105，美國10年期債息亦升見3.3厘，創2011年以來高位。美滙指數急升下，美股受壓下跌，道指曾瀉899點或逾2.8%，納指曾跌4.4%，標指曾跌3.7%，今年高位累跌21%, 午市跌幅收窄。

航空及郵輪股急瀉，波音跌9%，嘉年華郵輪及挪威郵輪跌逾1成。

投資界憂慮歐美衰退，油價跌2%，不過，布蘭特期油仍高企119.15美元。

美資券商富瑞預期美國聯儲局本周將加息至0.75厘，大摩、高盛認為，美股現估值尚未反映盈利與需求風險。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子

即市走勢︰

【00：25】美國白宮：周一加拿大總理特魯多的新冠病毒檢測呈陽性，但拜登不是特魯多的密切接觸者

【00：19】消息人士稱，谷歌、Facebook、推特、微軟等科技公司將不得不處理深度造假（AI換臉）和虛假賬戶問題，否則將面臨歐盟罰款的風險

【00：07】德國10年期債息漲11.8個基點，刷新即市高位至1.634%，脫離歐股開盤之前錄得的低位1.479%，並逼近2014年4月份頂部1.640%。

【23：46】歐股收市全線下跌，德國DAX指數跌2.43%，法國CAC40指數跌2.67%，英國富時100指數跌1.53%。

【23：08】美股大瀉近900點，道指報30493點，挫899點或2.87%；標指報3750點，下降150點或3.8%；納指報10822點，挫517點或4.56%。

【22：41】道指跌713點，納指跌4%，標指跌127點。

【21：58】標指高位累跌21%。道指曾跌699點或2.2%，納指曾跌3.2%。

【21：29】道指跌666點，報30726點，納指跌3%，報11003點，標指跌95點，報3804點。

【21：00】美資券商富瑞預期美國聯儲局本周將加息至0.75厘

【18：57】【美股焦點】美消費信心創紀錄低　大摩、高盛：美股現估值尚未有關風險　

【18：31】道指期貨跌563點，納指期貨跌2.8%，標指期貨跌86點。

【16：17】道指期貨最新跌596點，報30796點；標指期貨跌93點，報3807點；納指期貨跌333點或2.8%，報11499點。

【16：15】Tesla（美︰TSLA）盤前跌逾2%，報677.5美元。

【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決

【15：50】【歐洲投行】瑞信傳被英國監管當局納入監察名單　涉企業風險控制、管治及文化

【15：29】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌467點，報30925點；標指期貨跌72點，報3828點；納指期貨跌246點或2.1%，報11586點。

【15：08】【英國加息】英4月份GDP按月意外收縮0.3%　央行周四議息、市場憂加息步伐倘維持將累及增長

【14：01】【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius停所有提款轉賬　比特幣以太幣分別跌7%及10%

【13：03】【TSLA】馬斯克據報於內部電郵向員工稱公司經歷艱難季度　受累上海廠房關閉

【12：35】道指期貨跌281點，報31111點；標指期貨跌50點，報3850點；納指期貨跌205點或1.7%，報11627點。

【11：35】【TSLA】據報特斯拉上海超級工廠產能利用率已完全恢復　現採雙班制進行封閉式生產

【11：19】【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌逾8%回落至25000美元、重返2020年底水平

【10：51】【航運業】DHL：環球供應鏈明年不會重返疫情前情況　上海重啟經濟活動料帶來壓力

【10：37】【NFLX】Netflix推《魷魚游戲》第二季救亡　木頭人「英熙」男朋友預告亮相

【10：09】【美國經濟】美前財長薩默斯：美國未來兩年有機會陷入衰退　籲政府做好準備

【09：43】【日圓滙價】美元兌日圓升至135水平、每百日圓兌港元跌至5.8算　自民黨稱現非干預日圓時機

【09：09】【美國加息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

【07：30】美股上周五下挫，美國通脹數據出爐，按年及按月升幅均高於預期，5月CPI按年升8.6%，按月升幅則進一步走高0.7個百分點至1%，5月核心CPI按年升6%，按月升幅維持0.6%。美國通脹續創40年高，市場對經濟前景憂慮加劇，美債息抽升，道指挫880點，跌幅2.7%，報31392點，此前曾最多跌884點，低見31387點；納指跌414點，跌幅3.5%，報11340點；標指跌116點，跌幅為2.9%，報3900點。

美5月CPI見40年高，累港股跌逾600點，後市怎部署？即睇【開市追揸沽】

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌399點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】儲局本周料加息半厘兼放鷹　平保據悉以新研報推動滙豐分拆討論
【開市9點半】儲局本周料加息半厘兼放鷹　平保據悉以新研報推動滙豐分拆討論
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌逾8％回落至25000美元、重返2020年底水平
【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌逾8％回落至25000美元、重返2020年底水平
【恒指夜期+ADR】夜期跌399點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌399點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子
【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款