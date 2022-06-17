【美股市況】美債息回升　道指跌100點　納指升0.7%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國債息回升，10年期債息撲3.3厘，美滙指數升至105.05，美股走勢反覆，道指跌100點，納指升0.7%。

美國公布5月工業生產跌0.2%，遜預期，前值上修至1.4%，5月領先指數-0.4%，符預期。

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即市走勢︰

【23：00】美國債息回升，10年期債息撲3.3厘，美滙指數升至105.05，美股走勢反覆，道指跌100點，納指升0.7%。

【21：35】道指早段低開81點後，倒升逾百點，納指升1%

【21：30】道指跌81點，報29845點，納指升0.5%，報10701點，標指升7點，報3674點。

【18：02】道指期貨升230點，納指期貨升1.1%，標指期貨32點。

【16：09】【TSMC】日本批准台積電建廠計劃 最高補貼近280億港元

【15：44】【TSLA】馬斯克、Tesla及SpaceX被控涉嫌操控狗狗幣敲詐勒索 散戶要求賠償2萬億元

【12：48】道指期貨升224點，報30151點；標指期貨升32點，報3699點；納指期貨升113點或1%，報11240點。

【12：19】【日本議息】日本央行維持利率於負0.1厘不變 美元兌日圓急彈1.8% 每百日圓兌港元跌至5.83

【11：21】【芯片大戰】台積電首度揭露2納米製程細節 預計2025年量產

【08：29】【TWTR】馬斯克提收購後首次與Twitter員工對話 內容談甚麼？

【08：24】【美企業績】Adobe次季業績勝預期 惟下調全年指引、盤後跌5%

【07：50】【中美關係】美國據報爭取拜登、習近平通話 消息指最早7月進行

==以下6月16日（周四）股市==

美國大手加息75點子後，環球央行加息潮，英倫銀行加息0.25厘，瑞士近15年首加息，以應對通脹壓力增加。市場對經濟衰退風險升溫，並憂慮出現政策失誤，道指曾插水超過920點，失守3萬關。

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美股尾段跌幅擴大，道指收市跌741點或2.42%，報29927點；標指跌123點或3.25%，報3666點；納指跌453點或4.08%，報10646點。歐股貼近全日低位收市，挫2.5%，科技股急瀉。

外電報道，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）告訴各國財長，歐央行計劃限制債券息差。歐羅兌美元滙價升勢擴大，最新報1.0555美元，飈1.07%。美滙指數則急挫1.3%，報103.573。

日本央行今日議息，市場預期會有驚人之舉，跟隨加息，日圓急升帶動美滙相對下跌，環球滙市短綫續巨震。

美國10年債息撲3.5厘，尾段倒跌逾4基點，至3.247厘。紐約期油漲2%，報117.58美元，布蘭特期油升1.1%，報119.81美元。

【日圓滙價】日本央行將議息 市場憂有驚人加息之舉

美國5月新屋開工按月大跌14.4%至154.9萬戶，遠低於預期的169.3萬戶或按月跌1.8%，前值為172.4萬戶。美國5月營建許可為169.5萬戶，低於預期的177.8萬戶，前值為181.9萬戶，即按月跌7%，亦低於預期的跌2.5%。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數維持22.9萬，多於預期的21.7萬，前值向上修訂為23.2萬。截至6月4日，持續申領人數升至131.2萬人，高過預期的130.4萬人。

【歐洲危機】歐洲天然氣期貨價格5日升1倍 俄羅斯：不是故意的

焦點新聞︰

【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘 巴克萊：整個加息周期料於明年初完結（不斷更新）

即市走勢︰

【22：23】道指跌655點，報30012點。納指跌3.4%，報10720點，標指跌2.7%，報3686點。

【21：30】道指跌590點，報30077點，納指跌2.5%，報10819點，標指跌82點，報3707點。

【21：06】【露華濃破產】Revlon露華濃向美國法院申請破產保護 債務達33億美元

【20：20】【歐洲危機】歐洲天然氣期貨價格5日升1倍 俄羅斯：不是故意的

【16：37】道指期貨曾跌最多579點，現跌437點，納指期貨跌2.4%，標指期貨跌70點。

【16：19】美股期貨轉跌，道指期貨跌390點，報30278點；標指期貨跌63點，報3726點；納指期貨跌239點或2.1%，報11354點。

【16：17】【TSLA】美國版Tesla全線加價 Model Y長續航版加價3000美元

【15：16】【銀行監管】據報瑞信解僱一名全球董事總經理 涉與外部以通訊軟件作業務聯繫

【13：00】道指期貨升62點，報30731點；標指期貨升7點，報3797點；納指期貨升19點或0.2%，報11612點。

【12：19】【bitcoin】新債王岡拉克：若比特幣跌至10000美元也不感驚訝 去年曾準確預測比特幣走勢

【11：13】【美股焦點】再有美企減慢請人 Spotify稱招聘速度將放慢25%

【09：57】【美股焦點】通用汽車投資8100萬美元生產凱迪拉克旗艦電動車Celestiq

【09：13】【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態 點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘

【08：52】【烏克蘭戰爭】IKEA宜家出售俄羅斯工廠、裁減當地1.5萬名員工

【08：01】【減持美債】中國連續5個月減持美國國債 持有規模創2010年以來最低水平

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

==以下6月15日（周三）股市==

聯儲局宣布加息0.75厘，幅度28年來最大 ； 主席鮑威爾（Jerome Powell）認為下次會議加息50點子或75點子均有可能，市場解讀為展現出遏止通脹的決心，因投資者希望看到儲局有明確的行動，但認為加息及縮表仍會為經濟增長帶來風險，美股波動加劇，道指一度急升超過600點，收市升幅縮半。

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道指收市升303點，報30668點；標指升54點，報3789點；納指升270點或2.5%，報11099點。

波音股價急漲9.5%，微軟、蘋果分別升3%、2%。反映中國概念股表現的金龍指數漲2%，阿里巴巴和百度升超過2%。

儲局稱會注視未來數據反映經濟前景的衝擊，若影響當局實現目標的風險出現，隨時準備調節貨幣政策，亦會考慮一系列的資訊作評估，包括公共衞生、就業市場條件、通脹壓力、通脹預期、金融和國際形勢發展。

美國周四公佈連串經濟數據，其中，5月份零售銷售倒退0.3%，遜於預期的升0.1%，亦是5個月來首現跌幅。美國6月份NAHB房屋市場指數報67符預期，惟指數卻重返兩年低位。

歐洲債息今年以來大升，創歐債危機後的危險水平，歐央行召開緊急會議應對歐元區國債孳息率走高，不過未有實際行動，歐洲三大指數仍造好，升逾1%。

即市走勢︰

【03：34】美股尾市走高，道指大漲600點，納指漲3.79%，標普500指數漲2.65%。

【03：28】美國5年期和30年期債息結束倒掛，為上周五公布美國CPI數值以來首次。

【03：25】澳元兌美元盤中漲幅達2.2%，創一個多月來的最大漲幅

【03：18】美元兌加元回落至1.29下方，跌0.4%。

【03：03】巴克萊預計聯儲局將在7月加息0.5厘。

【03：02】國際原油期貨跌超2%，紐約7月原油期貨收跌3.62美元，跌幅3.04%，報115.31美元。布蘭特8月原油期貨收跌2.66美元，跌幅2.2%，報118.51美元。

【02：50】美國2年期債息一度跌23個基點至3.19厘 因鮑威爾說0.75厘並非常態

【02：46】聯儲局主席鮑威爾表示，預計加息0.75厘的舉措不會成為常態，道指急飈530點或1.75%，高見30895點。

【02：01】聯儲局宣布加息0.75厘，符合預期上限，加幅為1994年來最勁，聯邦基金利率加至1.5厘至1.75厘區間。

【01：43】紐約 8月黃金期貨在聯儲局利率決議聲明出爐前收漲0.3%，報1819.60美元。

【01：06】彭博社消息指，德總理朔爾茨、法總統馬克龍和意總理德拉吉計劃周四聯合訪問基輔。

【00：23】惠譽預計2023年歐洲高收益債券和槓桿貸款違約率，將分別上升至2.5%和3%。

【23：53】美國CNN援引一位美國官員消息稱，美國政府預計宣佈向烏克蘭額外提供10億美元的軍事援助。預計新援助內容將包括向烏克蘭運輸額外的彈藥和海岸防禦系統等。另拜登還宣佈為烏克蘭提供額外的人道主義援助，金額為2.25億美元，主要用於為烏克蘭提供安全飲用水、基本醫療用品、食物、住房和其他援助。

【23：47】蔚來汽車（美：NIO）漲幅擴大至5%，此前公司發布全新純電SUV蔚來ES7，將於8月27日開始交付，為公司最快交付車型。

【23：33】歐股收市上升，泛歐STOXX 600指數升1.4%，報413點；德國DAX30指數收漲180點，漲幅1.36%，報13485點；英國富時100指數收漲85點，漲幅1.2%，報7273點；法國CAC40指數收漲80點，漲幅1.35%，報6030點

【22：33】道指一度升397點，納指曾升2%

【21：42】意大利國債息急升 歐央行緊急會議僅同意新工具應對

【21：30】道指升280點，報30645點，納指升1.2%，報10953點，標指升34點，報3769點。

【20：51】美股三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升204點或0.7%，報30559點；標指期貨升28點或0.8%，報3768點；納指期貨升108點或0.9%，報11452點。

【20：45】美國5月份零售銷售倒退0.3%遜預期 本月紐約州製造業指數續收縮

【19：26】美股3大指數期貨向好。道指期貨漲151點或0.5%，報30506點；標指期貨升22點或0.6%，報3762點；納指期貨升89點或0.8%，報11436點。

【17：39】道富安奇雲：聯儲局今年內料維持加息半厘的步伐 超級通脹難持久

【17：14】Tesla馬斯克：兩大電動車初創Lucid及Rivian若不大削成本 將步入破產之路

【16：31】Bitcoin再次跌穿21000美元水平，Riot Blockchain（美：RIOT）盤前跌近7%；Marathon Digital Holdings Inc （美：MARA）跌半成；Coinbase（美：COIN）跌逾3%。

【16：23】【新冠口服藥】新冠口服藥Paxlovid一臨床試驗未達主要終點 輝瑞：料不影響全年收入指引

【16：23】【中概股】百度據報謀逾500億元溢價出售主要股權 愛奇藝盤前跌7.5%

【16：21】道指期貨升205點，報30570點；標指期貨升28點，報3764點；納指期貨升88點或0.8%，報11400點。

【16：18】【美國加息】中金：美聯儲或引導市場預期更陡峭加息路徑 連鎖反應抑制美股估值、實際利率走高

【15：26】【AAPL】蘋果過萬元顯示器嚴重缺貨 Studio Display大部分款式發貨延長到8至10周

【14：55】【歐洲央行】歐央行今將召開緊急會議討論市場狀況 歐元應聲上漲

【14：25】【NFLX】Netflix全球招募456名參賽者參加真人show《魷魚遊戲：挑戰》 爭奪逾3500萬元現金獎

【13：11】【美國經濟】大摩CEO：美國五成機會步入衰退 有信心聯儲局可控制好通脹

【12：48】道指期貨升71點，報30436點；標指期貨升12點，報3747點；納指期貨升57點或0.5%，報11368點。

【11：38】【億萬富豪】蓋茨批評加密貨幣是基於鬥傻理論 諷刺NFT「昂貴猴子圖案將極大地改善世界」

【10：38】【億萬富豪】股神巴菲特再捐312億元身家 過去16年累贈3549億元巴郡持股

【09：28】【BTS】韓國人氣男團BTS宣布休團單飛 經紀公司HYBE娛樂股價大挫26%

【08：41】【新股IPO】阿里巴巴股東軟銀據報改變ARM上市計劃 擬英、美同步上市

【08：32】【加密貨幣】美國SEC主席Gensler警示投資者：提防承諾高回報加密貨幣貸款平台

【08：17】【Bitcoin】比特幣曾跌穿21000美元 分析︰跌穿市場平均買入價、比特幣熊市正進入最黑暗階段

【07：43】【美國加息】Bill Ackman︰聯儲局加息1厘會更好

==以下6月14日（周二）股市==

美國5月PPI數據顯示通脹壓力仍然高企，美股好淡爭持，道指一度跌逾200點後反覆偏軟。市場焦點轉移至聯儲局議息，憂慮聯儲局可能大幅加息。美10年期債息升穿3.4厘，報3.477厘。美滙指數升0.3%，報105.297。

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本港時間今晨4時，道指跌151點，跌幅0.5%，報30364點；納指升19點，升幅為0.18%，報10828點；標普500指數跌14點，跌幅為0.38%，報3735點。

歐洲能源價急升兩至3成，油價同時升2%，環球通脹壓力仍勁。紐約期油一度升穿123美元，最多升2.3%至123.68美元，倫敦布蘭特期油曾升2.9%至125.19美元，惟收市倒跌。

市場緊盯聯儲局議息，高盛估計聯儲局本月及7月將每次加息0.75厘，9月加息0.5厘，亦會在11月及12月各加息0.25厘。

英國失業率3.8%，市場繼續憂慮英國增長，資金區內調動，英鎊跌逾1%至1.1987，歐元尾市變動不大， 報1.0415，即市曾升0.7%至高見1.0485。

摩根大通外滙分析師認為，如果聯儲局在周三政策會議上加息75個基點，美元將全面上漲。

分析師表示：「在全球增長勢頭已經疲軟，且美國後周期風險上升的背景下，通脹驅動聯儲局更加激進行動，有助於美元走勢的延續和高貝塔貨幣的進一步走軟。」建議做多美元兌一籃子高貝塔貨幣（澳元、新西蘭元、挪威克朗、瑞典克朗和加元），止蝕幅度2.5%。由於地區脆弱性，該行繼續青睞美元和瑞郎兌歐元。預計美元兌日圓上漲，因日本央行本周稍後時候可能按兵不動。

【歐洲危機】俄稱技術原因減供應 歐洲天然氣期貨抽升兩至3成 油價大升

Coinbase計劃裁員18%料涉1100人 盤前跌近6%

即市走勢︰

【03：13】歐元兌英鎊觸及0.87關口，最新報0.8700，漲1.49%

【03：11】德國和意大利國債收盤連續第五天下跌，收益率曲線結束三天趨平態勢，貨幣市場在周三聯儲局議息前夕，提高歐洲央行加息押注。在過去五天，德國10年期債息創下2014年1月以來最大漲幅，意大利10年期債息亦創2013年12月以來最大漲幅；掉期利差擴大，投資者準備應對歐洲央行有史以來最快和最大的加息行動。

【03：09】美國能源部發布第四份戰略石油儲備（SPR）緊急出售聲明，合同授予包括雪佛龍、埃克森美孚、馬拉松石油在內的9家公司；本輪美國能源部提供4500萬桶原油。

【03：08】日圓兌美元跌幅擴大，現報135.33，創24年來新低。

【02：35】紐約7月原油期貨收跌2.00美元，跌幅1.65%，報118.93美元。

【01：53】紐約8月黃金期貨收跌1.0%，報1813.50美元

【01：29】美國10年期債息漲10個基點至3.46厘，超過周一近3.44厘的高位

【01：29】熱門中概股表現活躍，新東方大漲逾20%，蔚來漲18.54%，拼多多漲超13%，阿里巴巴及百度漲逾7%。

【01：23】道指升13點，升幅為0.04%，報30530點；納指升114點，升幅為1.06%，報10923點；標普500指數跌3點，跌幅為0.1%，報3745點。

【00：45】歐洲股市先升後跌，泛歐指數Stoxx 600以全日最低位收市，跌幅1.26%，報407點；英國富時100指數收報7187點，跌0.25%；德國DAX指數收報13304點，跌0.91%；法國CAC 40指數收報5949點，跌1.2%

【00：29】據日經新聞：日本計劃最快在2025年生產出尖端的2納米晶片， 日、美將根據雙邊晶片技術合作夥伴關係提供支持；報道指日本和美國企業可以共同成立一家新的晶片公司，或者日本企業可以建立一個新的製造中心。

【00：23】美元兌日圓站上135，漲0.43%。

【00：15】蘋果公司與美國職業足球大聯盟（MLS）簽署為期10年的合作協議，Apple TV將獲得MSL獨家播放權，直至2032年，蘋果將在未來數月內宣佈預定價格。

【00：05】受美國房地產業低迷影響，美國在綫房地產經紀公司Compass將裁員約10%。Compass股價跌逾3.1%。

【23：51】美國10年期債息升至3.45厘，續刷新2011年以來新高。兩年期債息維持超過6個基點漲幅，徘徊於即市高位3.435厘附近。

【22：30】歐洲能源價急升兩至3成，油價同時抽升。

【21：30】道指升68點，報30585點，納指升 0.7%，報10886點，標指升19點，報3769點。

【21：00】Coinbase計劃裁員18%料涉1100人 盤前跌近6%

【18：10】道指期貨升77點，納指期貨升0.6%，標指期貨升11點。

【12：33】道指期貨升279點，報30796點；標指期貨升39點，報3789點；納指期貨升144點或1.3%，報11432點。

【12：32】【美國加息】美3年期債息創1987年以來幅度最大的兩日漲幅、預示寬鬆貨幣時代結束 美股高位回落逾兩成步入熊市

【11：54】【TWTR】馬斯克周四將出席Twitter全體員工大會 提收購後首次與員工直接對話

【10：36】【Bitcoin】Tesla或因比特幣下瀉而虧損逾5億美元 即去年近1成盈利、相當於9551部美國版Model Y LR

【10：35】【加密貨幣】比特幣Bitcoin插逾15%至2.1萬美元 分析：市場情緒非常糟糕、若失守2萬美元將再尋底

【10：27】【日圓滙價】日圓24年低 日本財務大臣鈴木俊一：政府會與央行協調行動遏制日圓暴跌

【09：01】【TSLA】據指Tesla解僱新加坡地區經理 此前馬斯克稱要裁員約10%

【08：16】【美國加息】聯儲局據報或考慮加息0.75厘 摩通、高盛加入估儲局加0.75厘行列

【07：57】【美企業績】甲骨文上季業績勝預期 CEO指雲基礎設施需求大幅增長、盤後大升14%

==以下6月13日（周一）股市==

通脹高企或迫使美國聯儲局大手加息，觸發金融市場震盪，加上美10年債息撲3.4厘，美滙突破105關口。美股反覆下瀉，道指最多跌1019點，標指跌入熊市區域。

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標指由年初高位下跌逾2成，步入技術性熊市。截至今晨4時（即收市），道指跌876點或2.79%，報30516點；標指跌151點或3.88%，報3749點；納指跌530點或4.68%，報10809點。10年債息報3.371厘，美滙指數升1%，報105.055。紐約期金價挫2.3%，創6周最大跌幅，收市跌43.7美元，報1,831.8美元。

加息預期急速升溫，美國國債息率全綫抽升，10年期債息亦一度見3.44厘，創2011年以來新高。2年及10年期債息一度自4月以來首次出現倒掛，雖然不是經濟衰退的絕對指標，但無疑為經濟前景添壓。

摩根士丹利行政總裁高聞（James Gorman）表示，美國經濟陷入衰退的可能性預料為5成 ；原先估計的概率為3成。不過高聞強調，即使美國陷入衰退，也不會十分嚴重及持久。他有信心聯儲局最終能壓止通脹升勢，基本情況不會變得極差。

美資券商富瑞預期美國聯儲局本周將加息至0.75厘，大摩、高盛認為，美股現估值尚未反映盈利與需求風險。

焦點新聞︰

即市走勢︰

【01：41】紐約 8月黃金期貨收跌43.70美元，跌幅2.3%，報1831.80美元。

【01：16】道指跌708點，跌幅為2.26%，報30684點；納指跌429點，跌幅為3.79%，報10910點；標指跌120點，跌幅為3.09%，報3780點。

【01：08】摩根士丹利CEO Gorman：目前認為美國經濟衰退的風險為50%。

【01：06】特斯拉CEO馬斯克在內部備忘錄中警告稱，供應鏈問題讓特斯拉經歷了一個非常艱難的季度。他懇請工人幫助讓公司重回正軌。馬斯克表示，得州奧斯汀工廠在增加產量，上周柏林工廠生產了近1,000輛汽車，而其位於加州弗里蒙特的工廠單日產量創下歷史紀錄

【00：38】標普全球副董事長耶金表示：如果美國總統拜登出訪，沙特很可能增產原油。目前石油需求依然強勁，供應疲軟。石油供應形勢極其緊張。

【00：25】美國白宮：周一加拿大總理特魯多的新冠病毒檢測呈陽性，但拜登不是特魯多的密切接觸者

【00：19】消息人士稱，谷歌、Facebook、推特、微軟等科技公司將不得不處理深度造假（AI換臉）和虛假賬戶問題，否則將面臨歐盟罰款的風險

【00：10】SpaceX向美國聯邦貿易委員會（FTC）遞交申請，要求FTC否決美國衛星通信供應商Viasat收購英國競爭對手Inmarsat的交易。

【00：07】德國10年期債息漲11.8個基點，刷新即市高位至1.634%，脫離歐股開盤之前錄得的低位1.479%，並逼近2014年4月份頂部1.640%。

【23：46】歐股收市全線下跌，泛歐STOXX 600指數收跌2.4%，德國DAX指數跌2.43%，法國CAC40指數跌2.67%，英國富時100指數跌1.53%。

【23：08】美股大瀉近900點，道指報30493點，挫899點或2.87%；標指報3750點，下降150點或3.8%；納指報10822點，挫517點或4.56%。

【22：41】道指跌713點，納指跌4%，標指跌127點。

【21：58】標指高位累跌21%。道指曾跌699點或2.2%，納指曾跌3.2%。

【21：29】道指跌666點，報30726點，納指跌3%，報11003點，標指跌95點，報3804點。

【21：00】美資券商富瑞預期美國聯儲局本周將加息至0.75厘

【18：57】【美股焦點】美消費信心創紀錄低 大摩、高盛：美股現估值尚未有關風險

【18：31】道指期貨跌563點，納指期貨跌2.8%，標指期貨跌86點。

【16：17】道指期貨最新跌596點，報30796點；標指期貨跌93點，報3807點；納指期貨跌333點或2.8%，報11499點。

【16：15】Tesla（美︰TSLA）盤前跌逾2%，報677.5美元。

【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃 將於8.4股東大會表決

【15：50】【歐洲投行】瑞信傳被英國監管當局納入監察名單 涉企業風險控制、管治及文化

【15：29】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌467點，報30925點；標指期貨跌72點，報3828點；納指期貨跌246點或2.1%，報11586點。

【15：08】【英國加息】英4月份GDP按月意外收縮0.3% 央行周四議息、市場憂加息步伐倘維持將累及增長

【14：01】【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius停所有提款轉賬 比特幣以太幣分別跌7%及10%

【13：03】【TSLA】馬斯克據報於內部電郵向員工稱公司經歷艱難季度 受累上海廠房關閉

【12：35】道指期貨跌281點，報31111點；標指期貨跌50點，報3850點；納指期貨跌205點或1.7%，報11627點。

【11：35】【TSLA】據報特斯拉上海超級工廠產能利用率已完全恢復 現採雙班制進行封閉式生產

【11：19】【加密貨幣】美國加息預期升溫 比特幣跌逾8%回落至25000美元、重返2020年底水平

【10：51】【航運業】DHL：環球供應鏈明年不會重返疫情前情況 上海重啟經濟活動料帶來壓力

【10：37】【NFLX】Netflix推《魷魚游戲》第二季救亡 木頭人「英熙」男朋友預告亮相

【10：09】【美國經濟】美前財長薩默斯：美國未來兩年有機會陷入衰退 籲政府做好準備

【09：43】【日圓滙價】美元兌日圓升至135水平、每百日圓兌港元跌至5.8算 自民黨稱現非干預日圓時機

【09：09】【美國加息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

【07：30】美股上周五下挫，美國通脹數據出爐，按年及按月升幅均高於預期，5月CPI按年升8.6%，按月升幅則進一步走高0.7個百分點至1%，5月核心CPI按年升6%，按月升幅維持0.6%。美國通脹續創40年高，市場對經濟前景憂慮加劇，美債息抽升，道指挫880點，跌幅2.7%，報31392點，此前曾最多跌884點，低見31387點；納指跌414點，跌幅3.5%，報11340點；標指跌116點，跌幅為2.9%，報3900點。

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責任編輯︰梁浩碩