  • 29°C
香港時間 : 2022614日 (二) 00:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貨幣兌換】美國國債孳息率攀升 日元兌美元觸及 135 達20年低位

環球政經 16:10 2022/06/13

分享：

分享：

據路透社報道，日圓兌美元周一（ 13日 ）跌至20年新低，為135日元兌1美元，而主因是因美國通脹推高美國國債收益率。

美國基準 10 年期國債收益率在周一早上觸及 3.2%，在周五( 10日 )美國通脹超出預期後上漲了近 12 個基點，而美國兩年期國債收益率延續週五的漲幅，早盤觸及 3.159%，創下 14 年新高。

巴克萊分析師表示：「 海外收益率和能源價格上漲，加上日本央行持續發出鴿派信息，已將美元兌日元推升至 20 年來的高位。」，而其也表示，他們預計本周美聯儲為期兩天的會議將加息 75 個基點。

同場加映: 【青姐話】半生不死 等待沖喜

【下半年展望】 光大證券﹕ 下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價） 【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映: 【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
經濟 日圓 國債 日本央行 通脹 日本 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
【疫苗通行證】明起醫療處所實施「疫苗通行證」　一文看清詳細安排
【疫苗通行證】明起醫療處所實施「疫苗通行證」　一文看清詳細安排
【移民潮】移民展入場人數倍升　6成人計劃2年內離開香港
【移民潮】移民展入場人數倍升　6成人計劃2年內離開香港
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【MPF】取消強積金「對沖」法案通過後　政府擬推計劃助僱主儲蓄支付遣散費
【MPF】取消強積金「對沖」法案通過後　政府擬推計劃助僱主儲蓄支付遣散費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款