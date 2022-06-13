【貨幣兌換】美國國債孳息率攀升 日元兌美元觸及 135 達20年低位

據路透社報道，日圓兌美元周一（ 13日 ）跌至20年新低，為135日元兌1美元，而主因是因美國通脹推高美國國債收益率。

美國基準 10 年期國債收益率在周一早上觸及 3.2%，在周五( 10日 )美國通脹超出預期後上漲了近 12 個基點，而美國兩年期國債收益率延續週五的漲幅，早盤觸及 3.159%，創下 14 年新高。

巴克萊分析師表示：「 海外收益率和能源價格上漲，加上日本央行持續發出鴿派信息，已將美元兌日元推升至 20 年來的高位。」，而其也表示，他們預計本周美聯儲為期兩天的會議將加息 75 個基點。

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責任編輯：關海儀