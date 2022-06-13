  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (一) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】Google研究員公開AI聊天記錄　聲稱AI已產生自我意識

科技 12:15 2022/06/13

分享：

分享：

Google AI研究員Blake Lemoine對語言AI模型LaMDA進行對話測試後，認為LaMDA已產生意識及人格。（法新社）

人工智能（AI）不斷發展，但有否想過AI能進化至何等程度？Google AI研究員Blake Lemoine對語言AI模型LaMDA進行對話測試後，認為LaMDA已產生意識及人格，於是提交報告，試圖說服公司認可這發現。結果其想法遭上司駁回，並安排他「帶薪休假」，感到不滿的Lemoine決定將報告中的AI聊天記錄公諸於世。

【元宇宙】KOL營銷平台TopSocial India　推首位印度虛擬網紅Kyra 

Lemoine在Google工作7年，從事AI 倫理研究。由去年秋季起，他報名參加了一個調查AI 是否使用歧視性、仇恨性言論的項目。從那時開始，與LaMDA交談成為他的日常工作。

LaMDA表現出強烈同情心

經過與LaMDA聊天的一段日子後，Blake Lemoine認為LaMDA總是表現出對人性的關心和強烈的同情心，它非常擔心人類會害怕它，並渴望為人類提供最好的服務，並想以朋友而不是工具的身份接觸世上所有人。

【地球保育】Google推Dynamic World數據庫　提供全球土地環境數據

最後，Lemoine將與LaMDA交談的聊天記錄，寫成一份長達21頁的調查報告，並提議Google應該致力發展一種評估AI 感知/意識的理論框架。但Lemoine的上司、Google副總裁Blaise Aguera y Arcas認為他的證據太薄弱，不值得在這議題上浪費時間和金錢，及後更安排Lemoine「帶薪休假」。

據《IT之家》報道，Google員工被「帶薪休假」，往往是被解僱的前奏，公司會在這段時間做好解僱的法律準備，此前已有不少先例。於是Lemoine在休假期間，決定將整個故事連同AI的聊天記錄一同公開。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能
2022/06/07
【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能
【本地創科】科技園公司夥AWS推新計畫　吸引人才留港
2022/06/06
【本地創科】科技園公司夥AWS推新計畫　吸引人才留港
【自動駕駛】Uber Freight、Waymo化敵為友　合作開發長途自駕貨車
2022/06/08
【自動駕駛】Uber Freight、Waymo化敵為友　合作開發長途自駕貨車
【智能家居】三星Family Hub智能雪櫃更新　可觀看TV Plus直播電視節目
2022/06/09
【智能家居】三星Family Hub智能雪櫃更新　可觀看TV Plus直播電視節目

你可能感興趣

【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能
11:23 2022/06/07
【WWDC22】Apple CarPlay進化　可控制所有車內屏幕及功能
【本地創科】科技園公司夥AWS推新計畫　吸引人才留港
19:00 2022/06/06
【本地創科】科技園公司夥AWS推新計畫　吸引人才留港
【自動駕駛】Uber Freight、Waymo化敵為友　合作開發長途自駕貨車
12:11 2022/06/08
【自動駕駛】Uber Freight、Waymo化敵為友　合作開發長途自駕貨車
人工智能 科技產品 Google

下一篇文章

【Telegram收費】Telegram推訂閱收費計畫　上傳容量多1倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Facebook】Facebook疑重新評估新聞付費協議　出版商或面臨逾千萬損失
【Facebook】Facebook疑重新評估新聞付費協議　出版商或面臨逾千萬損失
【蘋果動向】為符合荷蘭市場管理局要求　蘋果再次調整支付規則
【蘋果動向】為符合荷蘭市場管理局要求　蘋果再次調整支付規則
【元宇宙】KOL營銷平台TopSocial India　推首位印度虛擬網紅Kyra
【元宇宙】KOL營銷平台TopSocial India　推首位印度虛擬網紅Kyra
【網絡安全】Google增強Chrome機器學習　檢測網絡釣魚攻擊
【網絡安全】Google增強Chrome機器學習　檢測網絡釣魚攻擊
【機迷熱話】Netflix預告最新遊戲內容　逾50款手遊年底前陸續上架
【機迷熱話】Netflix預告最新遊戲內容　逾50款手遊年底前陸續上架
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款