【人工智能】Google研究員公開AI聊天記錄　聲稱AI已產生自我意識

▲ Google AI研究員Blake Lemoine對語言AI模型LaMDA進行對話測試後，認為LaMDA已產生意識及人格。（法新社）

人工智能（AI）不斷發展，但有否想過AI能進化至何等程度？Google AI研究員Blake Lemoine對語言AI模型LaMDA進行對話測試後，認為LaMDA已產生意識及人格，於是提交報告，試圖說服公司認可這發現。結果其想法遭上司駁回，並安排他「帶薪休假」，感到不滿的Lemoine決定將報告中的AI聊天記錄公諸於世。

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Lemoine在Google工作7年，從事AI 倫理研究。由去年秋季起，他報名參加了一個調查AI 是否使用歧視性、仇恨性言論的項目。從那時開始，與LaMDA交談成為他的日常工作。

LaMDA表現出強烈同情心

經過與LaMDA聊天的一段日子後，Blake Lemoine認為LaMDA總是表現出對人性的關心和強烈的同情心，它非常擔心人類會害怕它，並渴望為人類提供最好的服務，並想以朋友而不是工具的身份接觸世上所有人。

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最後，Lemoine將與LaMDA交談的聊天記錄，寫成一份長達21頁的調查報告，並提議Google應該致力發展一種評估AI 感知/意識的理論框架。但Lemoine的上司、Google副總裁Blaise Aguera y Arcas認為他的證據太薄弱，不值得在這議題上浪費時間和金錢，及後更安排Lemoine「帶薪休假」。

據《IT之家》報道，Google員工被「帶薪休假」，往往是被解僱的前奏，公司會在這段時間做好解僱的法律準備，此前已有不少先例。於是Lemoine在休假期間，決定將整個故事連同AI的聊天記錄一同公開。

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責任編輯：陳卓賢