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【南韓經濟】 南韓6月初出口萎縮12.7% 貿易差額達60億美元

環球政經 16:11 2022/06/13

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據外媒報道，海關機構在周一（13日）公布的數據顯示，韓國6月初首10天的出口較去年同期下降了12.7%。

而南韓的進口則增長了17.5% ，使其貿易差額達到 60 億美元。

而在產品上，半導體出口增長0.8%、石油產品增長94.5%，但汽車、汽車零部件和無線通信設備出口則分別下降了35.6%、28.8%和27.5%。

在出貨的目的地上，南韓對中國、美國和歐盟的出貨量分別下降了 16.2%、9.7% 和 23.3%。

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責任編輯：關海儀

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經濟 海關 貿易 產品 南韓

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