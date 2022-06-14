【港元滙價】港元於7.85附近徘徊、港元拆息全綫走高　與樓按相關1個月HIBOR連升6日、創20個月高位

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港元滙價持續偏低，周一曾見7.85，觸及「弱方兌換保證」，但金管局暫未公布承接港元沽盤，不過，美元急升下，環球滙市波動，港滙將有大機會繼續觸及弱方兌換保證，金管局或將「接錢」。港滙對上一次因港元觸發「弱方兌換保證」而需金管局「接錢」買港元沽美元，已是5月中的事。
港元銀行同業拆息（Hibor）全綫走高，與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升7.32點子至0.38232厘，創2020年10月30日後最高。隔夜拆息亦升至約兩周高位，升7.31點子，見0.13149厘；1周HIBOR再升7.72點子至0.17851厘；2周HIBOR升9.27點子至0.23333厘。
表﹕6月14日銀行同業拆息
|隔夜
|0.13149厘
|1周
|0.17851厘
|2周
|0.23333厘
|1個月
|0.38232厘
|2個月
|0.70137厘
|3個月
|1.03839厘
|6個月
|1.82476厘
|12個月
|2.67244厘
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