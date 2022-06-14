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【港元滙價】港元於7.85附近徘徊、港元拆息全綫走高　與樓按相關1個月HIBOR連升6日、創20個月高位

宏觀解讀 13:51 2022/06/14

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【港元滙價】港元於7.85附近徘徊、港元拆息全綫走高

港元滙價持續偏低，周一曾見7.85，觸及「弱方兌換保證」，但金管局暫未公布承接港元沽盤，不過，美元急升下，環球滙市波動，港滙將有大機會繼續觸及弱方兌換保證，金管局或將「接錢」。港滙對上一次因港元觸發「弱方兌換保證」而需金管局「接錢」買港元沽美元，已是5月中的事。

港元銀行同業拆息（Hibor）全綫走高，與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升7.32點子至0.38232厘，創2020年10月30日後最高。隔夜拆息亦升至約兩周高位，升7.31點子，見0.13149厘；1周HIBOR再升7.72點子至0.17851厘；2周HIBOR升9.27點子至0.23333厘。

表﹕6月14日銀行同業拆息

隔夜 0.13149厘
1周 0.17851厘
2周 0.23333厘
1個月 0.38232厘
2個月 0.70137厘
3個月 1.03839厘
6個月 1.82476厘
12個月 2.67244厘

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