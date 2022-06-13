▲ 【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈 精選7隻H股精選股

港股大上大落，花旗表示，隨美國聯儲局加息預期已大致反映，加上內地疫苗接種比率上升，進一步封城的可能性下降，從歷史趨勢來看，中資股最壞時間已經過去，相信大部分行下半年都會較上半年錄得較佳的收入及盈利增長，給予消費、工業、互聯網及汽車「增持」評級。

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花旗指，雖然該行近日因為封城措施，調低中國經濟增長預測，但基於近日疫情回穩，加上供應鏈情況有改善，故最惡劣時間已過去，相信中央於年中或會推出救市措施。

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相信接種率上升會減低再次封城風險

花旗預期，聯儲局於2022至2023年加息350至375點子，而參照過去25年美國加息周期，恒指均會於周期初段便見底，故今次預期恒指會在美國5至7月加息期間見底，其後反彈，贏家將是受惠於加息及美元升值的出口股及能源股，房地產、航空及硬件股將會受壓。

現時內地接種第二劑疫苗比率仍低於美國的95%，但相信接種率上升會減低再次封城風險，加上下半年企業盈利及收入將會好轉，看好消費相關股份，如汽車、工業、科技硬件、再生能源等，並偏好H股多於A股。

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