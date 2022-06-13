【異動股｜內房危機】合景泰富跌9%　碧桂園旭輝分別跌8%及7%

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內房股合約銷售持續下跌，加上內房境內外債到期的高峰期臨近，銷售疲弱增債務違約風險，多家內房股價下跌，當中合景泰富 （01813） 今早報2.2元，跌9.46%；碧桂園 （02007） 緊隨其後跌8.4%，報4.25元；旭輝 （00884） 亦跌7.91%，報3.26元。
當中多間內房跌超過4%，綠景中國 （00095） 今早報1.04元，跌5.45%；雅居樂 （03383） 報2.98元，跌4.93%；綠城中國 （03900） 報12.96元，跌4.7%；融信 （03301） 報1.91元，跌4.5%。
中國金茂 （00817） 及龍湖集團 （00960） 同跌4.34%，龍湖報31.9元，金茂報1.98元。
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