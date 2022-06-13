【異動股｜內房危機】合景泰富跌9% 碧桂園旭輝分別曾跌8%及7%
當炒股 12:49 2022/06/13
內房股合約銷售持續下跌，加上內房境內外債到期的高峰期臨近，銷售疲弱增債務違約風險，多家內房股價下跌，當中合景泰富 （01813） 中午報2.19元，跌9.87%；碧桂園 （02007） 緊隨其後跌8.4%，報4.25元；旭輝 （00884） 曾跌逾7%，中午報3.3元，跌6.78%。
當中多間內房跌超過4%，融信 （03301） 報1.89元，跌5.5%；綠景中國 （00095） 今早報1.04元，跌5.45%；綠城中國 （03900） 報12.94元，跌4.85%。
中國金茂 （00817） 及龍湖集團 （00960） 同跌4.34%，龍湖報31.9元，金茂報1.98元。
雅居樂 （03383） 報2.91元，跌4.27%；
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