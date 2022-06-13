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印度婦女拒3男調戲 遭當眾割臉需縫118針

環球社會熱點 11:35 2022/06/13

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印度性別不平等問題嚴重，當地再次發生針對女性暴行。印度中央邦上周六（11日）有3名青年調戲一名正等候丈夫的婦女不果，竟惱羞成怒用刀割花女子臉部並逃去。女性最終需要縫118針，警方事後拘留3名男子，強調絕不姑息事件。

英女王超越泰國先王 成史上在位時長第二君主 【下一頁】

印度中央邦警方上周六表示，一名32歲女子與丈夫外出買東西，她當時坐在車上等待丈夫。有3名青年光天化日以猥褻言詞調戲她，並向女子吹口哨。該名女子拒絕回應3人後，先遭人掌摑一巴。附近途人隨即出手阻止，她亦躲在店內找丈夫，事件看似平息。

正當她與丈夫一同走出商舖，3名男子突然衝出來，用刀割花女子臉部並逃離現場。女子傷勢嚴重左眼無法睜開，亦無法說話，最後被送院縫了118針。

俄國麥當勞改名轉餐牌 民眾排長龍等食漢堡包（多圖） 【下一頁】

警方已拘捕3名疑犯，中央邦首席部長喬漢（Shivraj Singh Chouhan）親自探望受害者，強調絕不姑息事件，已責成警局官員對他們採取最嚴厲行動。喬漢指，會負責女子全數醫療開支，並發放10萬盧比（約1萬港元）慰問金，表揚她敢於對抗的勇氣。

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責任編輯：郭麗明

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