美參院加強槍管立法框架達成共識 未上調買槍年齡

美國眾議院上周通過槍械管制法案後，移交參議院審議。美國參議院跨黨派小組宣布，兩黨就加強槍械管制立法框架達成共識，將針對21歲以下買槍人士加強背景審查，但未包括提高合法買槍最低年齡至21歲的措施。

美國眾院通過槍械管制法案 但料難過參院 【下一頁】

由民主黨及共和黨各10人組成的參議員小組周日（12日）發表聲明，宣布已就加強槍械管制立法框架達成共識。聲明指措施在拯救生命的同時，亦保障美國人的憲法權利，增加對學校及學生的支援，有助確保罪犯及被判定為精神病患者人士無法購買槍械。

措施包括將青少年記錄納入對21歲以下購買人士的背景審查，而家暴定罪及法院發出限制令紀錄也會納入背景審查。當局會增加撥款支援各州實施「紅旗法」，即當局可要求有潛在危險人士交出槍械，另外也會加強學校安全及精神健康方面的計劃。

美國家長搶住買防彈背囊 憂子女安全 【下一頁】

方案並無採納美國總統拜登（Joe Biden）的提議，將購買半自動步槍合法最低年齡上調至21歲。但拜登發聲明表示歡迎方案，並形容這是向正確方向邁出的重要一步。他指這將是美國數十年來通過最重要的槍械管制方案，敦促參議員迅速採取行動通過。

由於已有10名共和黨參議員簽署方案，如全體民主黨人支持將會達到通過方案所需的60票門檻，足以在兩黨各佔50席位的參議院推進立法。參議院民主黨黨鞭德賓（Dick Durbin）在社交平台Twitter上表示，雖然協議並未盡如人意，但將令美國更安全。

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責任編輯：李俊儀