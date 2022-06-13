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【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪

Hot Talk 11:00 2022/06/13

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【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪

內地倡議共同富裕下，據《彭博》引述消息人士透露，內地監管機構召見多間外資銀行，指其高層薪酬過高，不符合共同富裕原則，要求銀行降低現金部分薪酬，並將遞延獎金延長至三年及以上。

知情人士表示，中國有關部門召見多間全球金融機構，討論內容涉及到薪酬問題，並要求瑞信、高盛和瑞銀詳細匯報高層的薪酬待遇方式。同時，今年在上海和北京召開的會議上警告這些銀行不要對高層過於大方，這不符合共同富裕的時代背景。出席會議的高層包括瑞信中國行政總裁胡知鷙及高盛中國聯席主管Sean Fan。

高盛、摩根士丹利和瑞銀等八位高級銀行家在接受採訪時指出一系列問題，薪酬問題只是其中一個擔憂，其他問題包括牌照、招聘、數據安全等。瑞銀、高盛、瑞信和摩根士丹利的發言人均不予置評。

另外，知情人士又指，瑞信去年在中國招聘約200名員工，如今再度推遲本地銀行推出時間，可能還會裁員數10人。其他銀行也可能採取類似行動。

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編輯：姚卓然

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