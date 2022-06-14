▲ 【共同富裕】中證監否認要求外資銀行高層減薪 指未曾召開過會議、又無設置薪酬限額

內地倡議共同富裕下，日前據《彭博》引述消息人士透露，內地監管機構召見多間外資銀行，指其高層薪酬過高，不符合共同富裕原則，要求銀行降低現金部分薪酬，並將遞延獎金延長至三年及以上。不過，中證監今日否認相關事宜，又指 並無設置薪酬限額，也不涉及薪酬總額和具體操作辦法 。

中證監負責人今日回應指，該報導為不實消息，中證監及相關證監局、行業協會未召開過上述會議。 近期，監管部門會同行業協會，在充分聽取行業意見建議的基礎上，由證券業協會、基金業協會分別發布了薪酬管理指引，體現出尊重市場基本規律、立足行業實際情況、壓實機構主體責任、防範短期過度激勵的基本思路，旨在夯實行業發展的治理基礎、風控基礎、合規基礎、文化基礎和人才基礎，更好有效服務實體經濟、防範金融風險，並無設置薪酬限額，也不涉及薪酬總額和具體操作辦法。

日前《彭博》引述知情人士表示，中國有關部門召見多間全球金融機構，討論內容涉及到薪酬問題，並要求瑞信、高盛和瑞銀詳細匯報高層的薪酬待遇方式。同時，今年在上海和北京召開的會議上警告這些銀行不要對高層過於大方，這不符合共同富裕的時代背景。出席會議的高層包括瑞信中國行政總裁胡知鷙及高盛中國聯席主管Sean Fan。

高盛、摩根士丹利和瑞銀等八位高級銀行家在接受採訪時指出一系列問題，薪酬問題只是其中一個擔憂，其他問題包括牌照、招聘、數據安全等。瑞銀、高盛、瑞信和摩根士丹利的發言人均不予置評。

另外，知情人士又指，瑞信去年在中國招聘約200名員工，如今再度推遲本地銀行推出時間，可能還會裁員數10人。其他銀行也可能採取類似行動。

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編輯：姚卓然

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