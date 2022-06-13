法國國會選舉首輪投票 馬克龍力保政黨多數議席

法國國會選舉周日（12日）舉行首輪投票，首輪投票率創新低。總統馬克龍率領的中間派聯盟得票率暫時與梅朗雄率領的左翼聯盟十分接近，未必一定能保住於國會的絕對多數議席。

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法國國民議會（下議院）分別於12日及下周日（19日）舉行兩輪投票，選出一共577個議席。政黨聯盟需取得過半數的289個議席，才能組成多數派政府。

根據Ipsos-Sopra Steria的民調，馬克龍（Emmanuel Macron）率領的中間派聯盟得票率料為25.2%，而梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）率領的左翼聯盟得票率料為25.6%，雙方得票率非常接近。

根據早期估算，Ipsos預測中間派聯盟可取得255至295席，而左翼聯盟料取得150至190席。中間派聯盟仍會是國會最大政黨聯盟，但未必取得絕對多數議席。

馬琳勒龐（Marine Le Pen）所屬的極右國民聯盟上屆贏得8席，而今次目標是最少有15席以組成議會黨團。Ipsos預測國民聯盟最多可獲45席。

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不過周日的投票率僅得47%創歷史新低。而且法國國會選舉屬於以選區為基礎的簡單多數制。因此首輪選舉結果仍難反映各黨取得的確實議席數字，選情料要到下周日的次輪投票才會明朗。

馬克龍今年4月贏得總統大選，但中間派聯盟仍有必要在國會佔據絕大多數議席，才可更有效落實減稅、提高退休年齡及改革社會福利制度等政策。

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責任編輯：鄭錦玲