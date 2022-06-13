【航運業】DHL：環球供應鏈明年不會重返疫情前情況　上海重啟經濟活動料帶來壓力

▲ DHL Global Forwarding, Freight行政總裁Tim Scharwath指，環球供應鏈明年料不會情重返疫情前情況。

DHL Global Forwarding, Freight行政總裁Tim Scharwath指，全球港口擁擠的情況明年料有所緩解，因新的貨櫃船屆時將會送到並啟用，而對貨物航運需求亦可望從疫情高位回軟。然而，有關因素料不足以推動環球供應鏈物流明年重返疫情前，亦即2019年時之情況。

Scharwath直言，航運業以往超負荷且收費低廉之情況，將不會在明年重現。他解釋，航運業基建發展需要長時間，故不可能一日之內便見改善，情況在美國尤甚。即使全球大部份地方的情況因工作人員重返崗位有改善，上海重啟經濟活動將為供應鏈帶來進一步壓力，因當地積壓的貨櫃需要清理。

他又提醒，全球供應鏈的任何一部份遇上壓力，都會對供應鏈的其他部份造成影響。倘若是5年前，南韓的情況不會對全球供應鏈有影響，但現在已截然不同。

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