  • 30°C
香港時間 : 2022613日 (一) 11:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航運業】DHL：環球供應鏈明年不會重返疫情前情況　上海重啟經濟活動料帶來壓力

股市 10:51 2022/06/13

分享：

分享：

DHL Global Forwarding, Freight行政總裁Tim Scharwath指，環球供應鏈明年料不會情重返疫情前情況。

DHL Global Forwarding, Freight行政總裁Tim Scharwath指，全球港口擁擠的情況明年料有所緩解，因新的貨櫃船屆時將會送到並啟用，而對貨物航運需求亦可望從疫情高位回軟。然而，有關因素料不足以推動環球供應鏈物流明年重返疫情前，亦即2019年時之情況。

Scharwath直言，航運業以往超負荷且收費低廉之情況，將不會在明年重現。他解釋，航運業基建發展需要長時間，故不可能一日之內便見改善，情況在美國尤甚。即使全球大部份地方的情況因工作人員重返崗位有改善，上海重啟經濟活動將為供應鏈帶來進一步壓力，因當地積壓的貨櫃需要清理。

他又提醒，全球供應鏈的任何一部份遇上壓力，都會對供應鏈的其他部份造成影響。倘若是5年前，南韓的情況不會對全球供應鏈有影響，但現在已截然不同。

相關文章：

【業績｜航運股】中遠海控首季多賺78.7%至276億人幣　同系中遠海發純利增66.2%、中遠海港多賺2.6%　中速海能少賺97%

【業績｜航運股】海豐國際首季收入增加約65%　集裝箱平均運費大升逾6成

【航運股】東方海外彈高2%　首季總收益增71%至51.6億美元、標準箱平均收益增88.3%

經濟 航運股 航運 DHL 上海

上一篇文章

【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪

下一篇文章

【電子消費券2022】陳茂波將於下午3時半公布第二階段消費券詳情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論　滙豐開市挫近3%
【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論　滙豐開市挫近3%
【電子消費券2022】陳茂波：本周公布第二階段電子消費券發放詳情　冀借「轉會」市場力量讓消費者享最多優惠
【電子消費券2022】陳茂波：本周公布第二階段電子消費券發放詳情　冀借「轉會」市場力量讓消費者享最多優惠
【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子
【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子
【恒指夜期＋ADR】夜期瀉369點　阿里美股低港4.5%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期瀉369點　阿里美股低港4.5%（不斷更新）
【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決
【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決
【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌近4%穿2.8萬美元、以太幣跌至去年初水平
【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌近4%穿2.8萬美元、以太幣跌至去年初水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款