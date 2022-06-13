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【電子消費券2022】陳茂波：第二期消費券將於8月分階段發放　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

Hot Talk 15:49 2022/06/13

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【電子消費券2022】陳茂波將於下午3時半公布第二階段消費券詳情

第二階段的5000元電子消費券將在暑假發放，財政司司長陳茂波於下午3時半公布第二階段電子消費券詳情。陳茂波稱，早前政府已公布了新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，連同原來的4家，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，令可選擇的營辦商總數增至6家，相信他們將有新一輪的宣傳攻勢及優惠吸引客戶。

【15：40】每名合資格人士及新來港人士可獲1萬元消費券，約有630萬名市民受惠。

資格有三個條件，6月30日前要年滿18歲、今日是香港永久性居民或新來港人士，另一類新增的人士是，不符合上述兩個條件，但有條件成為香港永久居民的香港居民，主因過去立法會及社會意見認為受惠範圍適度擴闊，會給予半額的消費券。

【15：36】第一是增加了選擇，增至6家，為了搶客，相信會推出更多優惠，叫大家不妨「睇定啲」。自去年行電子消費券，幾個營運商增加了665萬戶個人戶口登記，電子商戶也增加了13萬戶。

第二點是盡量方便市民，不需重新登記，不想轉會便不轉會，新資格可上網登記及更改資料。至於不懂上網的人，也設立了服務中心。

【15：33】陳茂波：第二期消費券將8月分階段將總額5000元發放。今次安排上有幾個大原則，在方便市民上優化運作，及擴大消費券的受惠人士範疇。

更多1萬元消費券消息

美5月CPI見40年高，累港股跌逾600點，後市怎部署？即睇【開市追揸沽】

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