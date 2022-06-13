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【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

Hot Talk 16:44 2022/06/13

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第二階段的5000元電子消費券將會於8月7日起分階段發放，早前政府已公布了新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，連同原來的4家，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，令可選擇的營辦商總數增至6家。財政司司長陳茂波表示，若是希望更改支付工具或新登記人士，可在6月23日至7月23日登記，為期一個月。

值得留意是，消費券領取資格除了在6月30日前要年滿18歲、屬於香港永久性居民或新來港人士，是次受惠範疇擴大至有條件成為香港永久居民的香港居民，例如透過不同計劃來港的專才及企業家、來港升學人士等，該批人士將給予半額的消費券。

 

消費券Q&A

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八達通分三次領取、其他分兩次

港府表示，現有登記人士，若以八達通領取，會分三期發放，首兩期可各領取2000元，第二期會在10月1日可領取，第三期則在發放開始後4至8個月後及消費達4000元，在下個月的16日、最早可在12月16日拿到1000元，但要最遲在明年3月31日前消費達4000元，於4月16日領取1000元消費券。

至於其他五個支付工具，第一階段可拿到2000元，10月1日可取第二期3000元，兩期消費券可重疊使用，使用期限至明年2月28日到期。

新登記人士八達通分四次領取、其他分三次

而新登記人士則可領取一萬元，登記時需要就「資格」作出聲明。使用八達通的話，會分四期發放，頭三期發放3000元，第三期會在12月1日發放，最後一期則在累積消費達9000元後，於下月16日發放，最遲5月31日要達9000元消費，使用限期達6至10個月。

若使用其他支付工具，一萬元會分三期發放，於8月7日及10月1日各放發3000元，12日1日發放4000元，可重疊使用，使用期限至明年4月30日。

不論是新登記或更改登記資料的人士，提交後一星期內會收到短訊通知結果。而現有登記人士不用更改資料的話，在登記期完結後一周都會收到短訊，通知資格審查結果。

陳茂波指，若計及香港永居及新來港人士，料涉及金額為約涉及約660億元，至於有條件成為永居的人約有30萬人，初步估計涉及約10多億元。他又提到，自去年推行電子消費券以來，幾個營運商增加了665萬戶個人戶口登記，電子商戶也增加了13萬戶。

值得留意是，當局新增離港限制，若市民於2019年6月18日至本月12日一直不在港；曾以永久離港為由提出申領強積金；有其他證據顯示該人無意回港等，將不能獲得消費券，而「海外留學等合理理由」將繼續符合資格。

另外，港府表示，為方便不熟悉網上登記的市民，會設有8個臨時服務中心，香港島及新界有三個，九龍有兩個，中心於早上9時至下午6時開放，又建議市民可先做預約。另外，也會設有外展服務。

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文字直播

【16：25】若市民已取單程證但未來港，會看今日是否已有有效的身份證，登記人的資格會由入境處幫手審查，不會是營辦商做，而聘請的承辦商則會抽查會否有人長時間不在港，所有登記人都會有機會被抽中。

不同支付平台，成功登記及發放服務費都是一樣，引入了新的工具，對行政費沒有增加。

永居及新來港人士，合資格人士約660萬，涉及約660億元，有條件成為永居的人約有30萬人，涉及約10多億元。

【16：23】問及有意圖離開香港人士不能領取及領取資格有所調整，陳茂波指，資格條件有調整，因其中一個意見是非永久性居民可否領取，考慮到都是目的是助力經濟及在可控範疇內有更多人受惠。若資格准則，新來港人士及單程證都是以永居為目的，入境條件有限制不能成為永居，這些人都會包括在內，但金額減半，鄰近地方都有類似做法。

有人批評移民的人為何都能領取，他們本身不需要特地去向政府申報。今年的做法再優化，若永久離港或有意圖永久離港就不包括在內。

八達通的3000元有法例規定，但其實合適的話也有空間修改，不過當中都有技術限制。他指，與八達通營運商傾談，內部有電腦系統調整，本身覆蓋範圍都多，電腦系統在對接商戶層面上都有功夫要做，考慮到實際操作及不想推遲，就維持目前運作。

問及消費券第二期使用另一個工具會否有問題，陳茂波指，今次的消費券，第一期已收，第二期在第二個支付工具收取都不會問題。

【16：20】若是使用八達通的人士要做多一個步驟，要去便利店及八達通服務站及手機應用程式拍卡領取消費券。領券限期去到明年9月30日。其他五款的工具便不需要這個步驟，只需要是否使用消費券。

消費券用途一樣，但政府收費、水電煤、金融網站、及非本地網站等不適用於消費券。

營辦商會用指定電話號碼聯絡各登記人士，在計劃的網站可以查詢到。

【16：18】新登記領取1萬元的人士，八達通會分期四期，頭三期會發放3000元，第三期會在　12月1日發放，最後一期則在累積消費達9000元則會在下用16日發放，有6至10個月使用，最遲5月31日要達9000元消費。

其他工具方面，分三期發放，8月7日及10月1日各放發3000元，12日1日發放4000元，可重疊使用，使用期限至明年4月30日到期。

【16：16】其他工具方面，第一期可拿到2000元，10月1日可取第二期3000元，兩期消費券可重疊使用，使用期限至明年2月28日到期。

【16：12】8月7日會發放消費券，在 5000元方便，八達通分三期，一期及二期拿2000元，第二期會在10月1日可領取，第三期則在發放開始後4至8個月後及消費達4000元，在下個月的16日、最早可在12月16日拿到1000元，在3月31日前消費達4000元，在4月16日拿到最後一期消費券。

【16：12】若有市民不熟悉用平台，會設有臨時服務中心，香港島及新界有三個中心，九龍有兩個，中心早上9時至下午6時開放，又建議市民可先做預約。另外，也會設有外展服務。

【16：11】身份認證的話還有智方便可以使用。

【16：08】呼籲市民不用太心急，因選擇工具後不可再更改。

【16：05】不論是新登記或更改登記人士，提交後一星期內會收到短訊通知結果。而現有登記人士不用更改資料的話，在登記期完結後一周都會收到短訊，市民會知道資格審查結果。

【16：01】計劃重新登記及更改資料的話，登入計劃的網站後，輸入身份證編號及簽發日期，做簡單認證，若是現有登記人士，需要回答保安問題做身份認證，例如聯絡電話及上次使用的工具及帳戶的相關號碼，及後便可以更改便用平台，領取第二期消費券。又建議市民提供電話號碼接收短訊。

若回答保安問題錯誤的現有登記人士，可以填電子表格，包括姓名、電話及收取工具，而新登記人士要做多一步，需作聲明，提交後便完成。

【15：55】若是新登記人士，今年才夠18歲，今次會拿一萬元。除了之前四個儲值工具，新增了BoC Pay及PayMe。登記安排，去年已拿今年不想轉，就什麼不用做，以之前遞的資格審查，沒問題會按期將消費券發放到帳戶。沒有登記或想轉會，就要重新登記，6月23日起可開始登記至7月23日結束，為期一個月，相信時間充裕。

登記盡可能上網用電子登記，有特別需要人士則有8個服務中心可以幫忙。

【15：45】最後一點，不是已經永久離開或意圖永久離開的人士，移民的朋友是否不應給予消費券，不給本身是有一定合理性。去年計劃嘗試劃一條綫，若之前連續兩年都不在港就不給。

今次檢視後，一是會考慮2019年6月18至2022年6月12日期間是否有特別原因長期不在港，例如外國升學，仍可申取，二是有否以永久性理由提出有效申請，提早在65歲前MPF及職業退休計劃中的利益，三是身份證是否由本地簽發，四有沒有其他資料無意回港。

【15：50】每名合資格人士及新來港人士可獲1萬元消費券，約有630萬名市民受惠。

資格有三個條件，6月30日前要年滿18歲、今日是香港永久性居民或新來港人士，另一類新增的人士是，不符合上述兩個條件，但有條件成為香港永久居民的香港居民，主因過去立法會及社會意見認為受惠範圍適度擴闊，會給予半額的消費券，包括不同計劃來港的專才及企業家、來港升學人士。

【15：36】第一是增加了選擇，增至6家，為了搶客，相信會推出更多優惠，叫大家不妨「睇定啲」。自去年行電子消費券，幾個營運商增加了665萬戶個人戶口登記，電子商戶也增加了13萬戶。

第二點是盡量方便市民，不需重新登記，不想轉會便不轉會，新資格可上網登記及更改資料。至於不懂上網的人，也設立了服務中心。

【15：33】陳茂波：第二期消費券將8月分階段將總額5000元發放。今次安排上有幾個大原則，在方便市民上優化運作，及擴大消費券的受惠人士範疇。

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