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【Telegram收費】Telegram推訂閱收費計畫　上傳容量多1倍

科技 10:40 2022/06/13

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收費計劃主要是提升Telegram各種功能的使用上限，例如可以加入的群組上限，以及可以上載的媒體和檔案限制等。（法新社）

通訊平台Telegram（TG）現時是免費開放予用戶使用，但鑑於營運成本考慮，Telegram創辦人Pavel Durov日前確認，將於6月底推出Telegram Premium訂閱收費計劃，為付費用戶提供額外功能，包括更快的速度、多1倍的上傳容量，以及優先獲得Telegram最新產品的權利。

【Telegram爭議】安全性被誇大？　Telegram被指向德國政府交用戶資料

解放使用限制   需投入更多成本

Pavel Durov表示，收費計劃主要是提升Telegram各種功能的使用上限，例如可以加入的群組上限，以及可以上載的媒體和檔案限制等。他指出，很多用戶一直在要求提高Telegram在對話、媒體和檔案上的限制，但這涉及大量數據處理和伺服器成本，這會超出他們的成本負擔。

【Telegram】Telegram擬告別免費時代　工程師：新測試版本已刪去「永遠免費」描述

因此Telegram決定推出訂閱收費計畫，滿足更多有需要的用戶的同時，一般用家仍可以繼續獲得免費服務。Pavel Durov強調，提供訂閱收費的目的，是為了確保Telegram的資金主要來源是來自用戶，而不是廣告商。

外媒《Beebom》透露，Telegram Premium的月費為5美元（約39港元），付費用戶將能發送高達4GB的大型檔案，容量較免費用戶多1倍，而且也能加入更多數量的頻道。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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