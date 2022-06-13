【異動股｜教育股】新東方在線曾漲一倍　直播10.8萬人觀看　開台3日增151萬粉絲錄逾千人幣交易額升幅

▲ 【異動股｜教育股】新東方在線曾升一倍 東方直播間開台3日增151萬粉絲1123萬人幣

新東方創辦人近日帶領新東方轉營至直播帶貨領域，新東方在線 （01797） 旗下雙語帶貨平台「東方甄選」極受歡迎，帶動股價大漲。新東方在線曾升一倍，一度高見12.5元，成交額16.52億元。新東方 （09901） 亦升15.6%，見14.8元。

新東方前任英文老師董宇輝今早（6月13日）發布微信，表示俞敏洪透過微信關心並感謝董宇輝為新東方直播的付出。董玉輝的信息顯示，周日（6月12日）直播期間，用戶達10.8萬人，售出幾萬本圖書。董宇輝指出，作為曾經的老師和限制的網絡銷售員，傳遞知識，讓人喜歡閱讀，最終熱愛生活，是他的福氣。反映新東方在線一員亦承認，教師身份已成過去，目前與推銷員無異。

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新東方直播團隊於上周三（6月8日）成立，「東方甄選」粉絲於周四至周六（6月9日至11日期間）增151萬名粉絲用戶，交易額增長為1907萬人民幣。其中6月10日（周五）單日增77萬粉絲及1123萬人民幣交易額。

除在線平台受歡迎外，內地於上周一發布《推動職業教育高質量發展實施方案》亦打消市場對教育板塊的悲觀情緒，隨職業教育體系政策出台，有利教育板塊估值。

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