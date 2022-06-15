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港股高開後升幅擴大恒指現升逾200點企21270點水平　阿里（09988）、美團（03690）撐市升

股市 09:45 2022/06/15

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港股高開後升幅擴大，恒生指數現升逾200點企21270點水平，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 造好撐起大市。阿里巴巴股價升逾4%，高見105.8元；美團股價升4%，高見202.8元。稍後內地公布連串經濟數據，包括零售銷售、工業生產及失業率等。另外，美國議息會議，市場觀望美國加息幅度會否一如預期加大力度至0.75厘。速覽ET新聞精點↓↓

1.恒生指數高開43點　阿里巴巴升逾3%、蔚來升逾11%

2.金管局今晨再接92.55億港元沽盤

3.著名對沖基金經理Bill Ackman︰聯儲局加息1厘會更好

4.澳門據報擬於下周四落實延長賭牌至今年尾

5.聯想控股擬6個月內沽出東航物流最多6%總股本

6.聯想向電訊盈科收購ITS業務　交易對價近48億元

6.比特幣曾跌穿21000美元　分析指比特幣熊市正進入最黑暗階段

7.美國SEC主席警告投資者：防承諾高回報加密貨幣貸款平台

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、唐牛為你分析買賣部署【按此

==6月14日（二）＝＝

港股倒升，恒生指數由早段最多跌350點，至午後轉升，恒指收市報21067點，重上二萬一關，主要受美團 （03690） 股價反彈，以及滙豐 （00005） 股價造好所帶動。美團股價升3.2%，收報194.4元；滙豐股價升近2%，收報194.4元。速覽新聞精點↓↓

1.港股倒升全日平收恒指重上二萬一　銀行、電力股造好

2.人民幣定存最高息13.88厘有何附帶條件？

3.八達通推2.5億元現金獎賞、新登記用戶可獲30元

4.九巴推四重優惠7月起月票買3送1　樂悠卡、長者八達通過海後路段免費

5.全球現人才荒　38%港僱主料未來3個月增聘員工

6.Marvel迷豪花50萬元 500呎家居變身黑白灰科幻Marvel世界

7.投資比特幣帳面損失料達10億美元　MicroStrategy持有近13萬個比特幣

8.專訪林鄭：土地供應5年後踏豐收期 無意置業買樓款項夠租屋歸老

9.「超級月亮」今現身　天文台料今日多雲有驟雨及狂風雷暴

10.澳門檢疫港人明起符條件隔離可減至10天　當局強調實際須住11晚酒店

每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署【按此

==6月13日（星期一）＝＝

港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓

節目預告：《ET財智Talk》今晚8時顧芷筠、李振豪教你揀值博板塊【按此】

1.美股未止跌　道指期貨跌近600點　納指期貨跌近3%

2.恒生指數跌738點險守二萬一　阿里巴巴挫近8%

3.第二期消費券8月7日起分階段發放　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

4.一年港元定存息最高2.5厘 專家促沽綠債轉投定存

5.全新裝修都要平市價沽？原因是這個

6.新居屋攪珠結果公布 首3個號碼為00、47、08

8.睇樓半年終成功上車 首期唔使74萬購將軍澳2房

9.逾3.5萬人登記入場移民展　6成人盼2年內離開香港

10.美國FDA證 5歲以下幼兒接種輝瑞疫苗安全有效

欄名 : ET新聞精點

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