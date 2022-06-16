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港股高開後倒跌近百點恒生指數21200點爭持　科網股京東集團（09618）股價逆市升近2%

股市 10:00 2022/06/16

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港股高開後倒跌，恒生指數高開207點後，現倒跌近百點，在21200點水平上爭持。科網股個別發展，京東集團 （09618） 股價逆市升近2%，現企在254元水平。美國加息0.75厘利好金融股表現，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 股價都能逆市靠穩。速覽今早ET新聞精點↓↓

1.恒指高開207點後轉跌百點騰訊跌2%

2.金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至2厘

3.美國加息0.75厘儲局主席鮑威爾料不會成為常態

4.意大利國債息急升　歐央行緊急會議僅同意新工具應對

5.培正中五女生出席60人飯局至少5人確診（附疫廈名單）

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、方澤翹為你即時分析市況【按此

==6月15日（三）===

港股造好，恒生指數升240點，收市報21308點；國指升119點，收報7452點；科技指數升107點，收報4703點，主板全日成交金額1490億元。美國聯儲局將公布議息結果，市場對美國加息幅度預期升溫，估計有機會加息0.75厘。速覽ET新聞精點↓↓

1.美國議息結果公布前恒指升240點　阿里巴巴、港交所升4%　平保升8%

2.金管局再接117.75億港元沽盤　銀行總結餘跌穿3000億

3.中國5月經濟數據均勝預期 分析：6月持續回暖政策支持不會放鬆

4.【2047年地契大限】2500份地契將於2047年6月29日前到期 首批在2025年出現

5.今年全港打工仔平均加薪3.2%呢個行業人工升幅最高！

6.【香港競爭力排名升兩級至第5位、惟排名仍低於2019年

7.譚仔國際拍賣特別版NFT　成功競投可食足一年米線

8.Tesla馬斯克：Lucid及Rivian若不大削成本將步入破產之路

9.必嘉坊 ‧曦匯202平方呎開放式單位 廚房設隱藏式餐桌

10.韓國人氣男團BTS宣布休團單飛　經紀公司HYBE娛樂股價大挫26%

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、唐牛為你分析買賣部署【按此

==6月14日（二）＝＝

港股倒升，恒生指數由早段最多跌350點，至午後轉升，恒指收市報21067點，重上二萬一關，主要受美團 （03690） 股價反彈，以及滙豐 （00005） 股價造好所帶動。美團股價升3.2%，收報194.4元；滙豐股價升近2%，收報194.4元。速覽新聞精點↓↓

1.港股倒升全日平收恒指重上二萬一　銀行、電力股造好

2.人民幣定存最高息13.88厘有何附帶條件？

3.八達通推2.5億元現金獎賞、新登記用戶可獲30元

4.九巴推四重優惠7月起月票買3送1　樂悠卡、長者八達通過海後路段免費

5.全球現人才荒　38%港僱主料未來3個月增聘員工

6.Marvel迷豪花50萬元 500呎家居變身黑白灰科幻Marvel世界

7.投資比特幣帳面損失料達10億美元　MicroStrategy持有近13萬個比特幣

8.專訪林鄭：土地供應5年後踏豐收期 無意置業買樓款項夠租屋歸老

9.「超級月亮」今現身　天文台料今日多雲有驟雨及狂風雷暴

10.澳門檢疫港人明起符條件隔離可減至10天　當局強調實際須住11晚酒店

每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署【按此

==6月13日（星期一）＝＝

港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓

節目預告：《ET財智Talk》今晚8時顧芷筠、李振豪教你揀值博板塊【按此】

1.美股未止跌　道指期貨跌近600點　納指期貨跌近3%

2.恒生指數跌738點險守二萬一　阿里巴巴挫近8%

3.第二期消費券8月7日起分階段發放　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

4.一年港元定存息最高2.5厘 專家促沽綠債轉投定存

5.全新裝修都要平市價沽？原因是這個

6.新居屋攪珠結果公布 首3個號碼為00、47、08

8.睇樓半年終成功上車 首期唔使74萬購將軍澳2房

9.逾3.5萬人登記入場移民展　6成人盼2年內離開香港

10.美國FDA證 5歲以下幼兒接種輝瑞疫苗安全有效

欄名 : ET新聞精點

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