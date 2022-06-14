港股反覆靠穩恒指倒升重上二萬一　滙豐（00005）股價升逾1%、科網股跌幅收窄阿里巴巴（09988）股價重返百元關

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【港元拆息】經絡：樓按相關1個月HIBOR月底料升至近0.6厘 下半年H按實際按息或觸及2.5厘封頂水平
港股午後反覆倒升，恒生指數現倒升重返21000點關之上。滙豐 （00005） 股價升1.6%，高見49.6元；中銀香港 （02388） 股價升近半成，高見30.65元。科網股跌幅收窄，阿里巴巴 （09988） 股價跌幅收窄至不足2%，重返百元關上。
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==6月13日（星期一）＝＝
港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓
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3.第二期消費券8月7日起分階段發放 有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
欄名 : ET新聞精點