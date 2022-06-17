港股反彈恒指重返21000點　美團（03690）、騰訊（00700）、友邦（01299）領市升

港股低開後反彈，恒生指數現升近200點，重返21000點關之上。美團 （03690） 股價反彈超過3%，高見197.6元；騰訊 （00700） 股價升超過1%，高見374.4元；友邦 （01299） 股價升近2%，高見79.05元。。熱炒股新東方在綫 （01797） 股價表現波動，股價再升逾半成上破30元後，旋即倒插超過1成，現在25元水平爭持。速覽今天ET新聞精點↓↓

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==6月17日（五）==

恒生指數收報20845點，跌462點，再失二萬一，成交1584.9億元。恒生科技指數跌3.3%，報4547點。速覽今天ET新聞精點↓↓

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重溫《ET開市直擊》洪艾爾、方澤翹為你即時分析市況【按此】

==6月15日（三）===

港股造好，恒生指數升240點，收市報21308點；國指升119點，收報7452點；科技指數升107點，收報4703點，主板全日成交金額1490億元。美國聯儲局將公布議息結果，市場對美國加息幅度預期升溫，估計有機會加息0.75厘。速覽ET新聞精點↓↓

1.美國議息結果公布前恒指升240點 阿里巴巴、港交所升4% 平保升8%

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==6月14日（二）＝＝

港股倒升，恒生指數由早段最多跌350點，至午後轉升，恒指收市報21067點，重上二萬一關，主要受美團 （03690） 股價反彈，以及滙豐 （00005） 股價造好所帶動。美團股價升3.2%，收報194.4元；滙豐股價升近2%，收報194.4元。速覽新聞精點↓↓

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==6月13日（星期一）＝＝

港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓

節目預告：《ET財智Talk》今晚8時顧芷筠、李振豪教你揀值博板塊【按此】

1.美股未止跌 道指期貨跌近600點 納指期貨跌近3%

2.恒生指數跌738點險守二萬一 阿里巴巴挫近8%

3.第二期消費券8月7日起分階段發放 有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

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