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港股半日跌幅收窄恒指報20876點　市場審慎大市成交縮減至701億元 滙豐（00005）逆市升1%、中銀香港（02388）升3%

股市 12:15 2022/06/14

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港股低開後半日跌幅收窄，恒生指數半日跌191點，報20876點；國指跌80點，報7259點；科指跌77點，報4520點。市場氣氛審慎，主板半日成交金額縮減至701億元。阿里巴巴 （09988） 股價跌逾4%，跌穿百元關收報99.45元。速覽新聞精點↓↓

1.恒生指數半日跌191點失二萬一　滙豐逆市升1%、中銀香港升3%

2.專訪林鄭：土地供應5年後踏豐收期 無意置業買樓款項夠租屋歸老

3.比特幣Bitcoin插逾15%至2.1萬美元　分析：市場情緒非常糟糕

4.Tesla或因比特幣下瀉而虧損逾5億美元　即去年近1成盈利

5.工信部稱將盡快研究新能源汽車購置稅優惠延續政策　理想逆市升2%

6.「東方荷里活」前邵氏片場重建補地價高達百億 發展商有意就提上訴

7.「超級月亮」今現身　天文台料今日多雲有驟雨及狂風雷暴

8.澳門檢疫港人明起符條件隔離可減至10天　當局強調實際須住11晚酒店

9.西貢特色咖啡室周末旺場　4月中起生意升3成

10.重溫《ET開市直擊》洪艾爾、聶振邦為你即時分析港股市況

每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署【按此

==6月13日（星期一）＝＝

港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓

節目預告：《ET財智Talk》今晚8時顧芷筠、李振豪教你揀值博板塊【按此】

1.美股未止跌　道指期貨跌近600點　納指期貨跌近3%

2.恒生指數跌738點險守二萬一　阿里巴巴挫近8%

3.第二期消費券8月7日起分階段發放　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

4.一年港元定存息最高2.5厘 專家促沽綠債轉投定存

5.全新裝修都要平市價沽？原因是這個

6.新居屋攪珠結果公布 首3個號碼為00、47、08

8.睇樓半年終成功上車 首期唔使74萬購將軍澳2房

9.逾3.5萬人登記入場移民展　6成人盼2年內離開香港

10.美國FDA證 5歲以下幼兒接種輝瑞疫苗安全有效

欄名 : ET新聞精點

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