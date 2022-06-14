港股半日跌幅收窄恒指報20876點　市場審慎大市成交縮減至701億元 滙豐（00005）逆市升1%、中銀香港（02388）升3%

港股低開後半日跌幅收窄，恒生指數半日跌191點，報20876點；國指跌80點，報7259點；科指跌77點，報4520點。市場氣氛審慎，主板半日成交金額縮減至701億元。阿里巴巴 （09988） 股價跌逾4%，跌穿百元關收報99.45元。速覽新聞精點↓↓

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==6月13日（星期一）＝＝

港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓

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2.恒生指數跌738點險守二萬一 阿里巴巴挫近8%

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