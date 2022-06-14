港股倒升平收恒指重上21000點　美團（03690）股價倒升＋滙豐（00005）股價跑贏竟功

港股倒升，恒生指數由早段最多跌350點，至午後轉升，恒指收市報21067點，重上二萬一關，主要受美團 （03690） 股價反彈，以及滙豐 （00005） 股價造好所帶動。美團股價升3.2%，收報194.4元；滙豐股價升近2%，收報194.4元。速覽新聞精點↓↓

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==6月13日（星期一）＝＝

港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓

節目預告：《ET財智Talk》今晚8時顧芷筠、李振豪教你揀值博板塊【按此】

1.美股未止跌 道指期貨跌近600點 納指期貨跌近3%

2.恒生指數跌738點險守二萬一 阿里巴巴挫近8%

3.第二期消費券8月7日起分階段發放 有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

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