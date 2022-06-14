港股低開284點即失二萬一　美國聯儲局本周議息據報將加息0.75厘近卅年最大加幅

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【盈喜】維珍妮逆市升逾3% 料去年度純利不少於5億元、按年增逾3倍 對今財年審慎樂觀
港股低開，恒生指數低開284點，開報20783點，失守二萬一點關。據報美國聯儲局本周議息將宣布加息0.75厘，意味會是1994年以來最大力度的加息。焦點股方面，阿里巴巴 （09988） ADR股價較本港低近7%，料進一步拖低大市。速覽新聞精點↓↓
3.美國長債息撲3.4厘 道指挫876點 納指瀉4.7% 標指見熊
4.據指Tesla解僱新加坡地區經理 此前馬斯克稱要裁員約10%
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==6月13日（星期一）＝＝
港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓
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3.第二期消費券8月7日起分階段發放 有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
欄名 : ET新聞精點