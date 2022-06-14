港股低開後仍軟恒指20800點爭持　傳統股造好東方海外（00316）推新航線股價升近3%瑞信看目標價320元

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【日圓滙價】日圓24年低 日本財務大臣鈴木俊一：政府會與央行協調行動遏制日圓暴跌
港股低開後走勢偏軟，恒生指數失守二萬一點關口後，在20800點水平爭持。科網股續捱沽，阿里巴巴 （09988） 股價跌逾半成，失守百元關低見97.2元；騰訊 （00700） 股價跌逾2%，低見367元。傳統價值股造好，滙豐 （00005） 股價及恒生 （00011） 股價都逆市造好。航運股東方海外 （00316） 股價升近3%，高見238.8元。東方海外公布推出航線連接中國及南美西岸。瑞信首予東方海外「跑贏大市」 評級，目標價320元。速覽新聞精點↓↓
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==6月13日（星期一）＝＝
港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓
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3.第二期消費券8月7日起分階段發放 有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
欄名 : ET新聞精點