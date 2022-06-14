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港股低開後仍軟恒指20800點爭持　傳統股造好東方海外（00316）推新航線股價升近3%瑞信看目標價320元

股市 10:10 2022/06/14

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港股低開後走勢偏軟，恒生指數失守二萬一點關口後，在20800點水平爭持。科網股續捱沽，阿里巴巴 （09988） 股價跌逾半成，失守百元關低見97.2元；騰訊 （00700） 股價跌逾2%，低見367元。傳統價值股造好，滙豐 （00005） 股價及恒生 （00011） 股價都逆市造好。航運股東方海外 （00316） 股價升近3%，高見238.8元。東方海外公布推出航線連接中國及南美西岸。瑞信首予東方海外「跑贏大市」 評級，目標價320元。速覽新聞精點↓↓

1.港股恒指黑期跌約271點　阿里巴巴ADR較港低近7%

2.美國聯儲局據報考慮加息0.75厘近卅年最大加幅

3.美國長債息撲3.4厘 道指挫876點 納指瀉4.7% 標指見熊

4.據指Tesla解僱新加坡地區經理　此前馬斯克稱要裁員約10%

5.44處場所納入強檢公告　涉屯門八月花及荃灣吉野家等食肆

6.重溫《ET開市直擊》洪艾爾、聶振邦為你即時分析港股市況

7.西貢特色咖啡室周末旺場　4月中起生意升3成

每星期首個交易日《開市追揸沽》助你做好一周投資部署【按此

==6月13日（星期一）＝＝

港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓

節目預告：《ET財智Talk》今晚8時顧芷筠、李振豪教你揀值博板塊【按此】

1.美股未止跌　道指期貨跌近600點　納指期貨跌近3%

2.恒生指數跌738點險守二萬一　阿里巴巴挫近8%

3.第二期消費券8月7日起分階段發放　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

4.一年港元定存息最高2.5厘 專家促沽綠債轉投定存

5.全新裝修都要平市價沽？原因是這個

6.新居屋攪珠結果公布 首3個號碼為00、47、08

8.睇樓半年終成功上車 首期唔使74萬購將軍澳2房

9.逾3.5萬人登記入場移民展　6成人盼2年內離開香港

10.美國FDA證 5歲以下幼兒接種輝瑞疫苗安全有效

欄名 : ET新聞精點

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