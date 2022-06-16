恒生指數跌462點再失二萬一 ATM齊跌3% 教育股逆市炒上
恒生指數收報20845點，跌462點，再失二萬一，成交1584.9億元。恒生科技指數跌3.3%，報4547點。速覽今天ET新聞精點↓↓
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==6月15日（三）===
港股造好，恒生指數升240點，收市報21308點；國指升119點，收報7452點；科技指數升107點，收報4703點，主板全日成交金額1490億元。美國聯儲局將公布議息結果，市場對美國加息幅度預期升溫，估計有機會加息0.75厘。速覽ET新聞精點↓↓
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==6月14日（二）＝＝
港股倒升，恒生指數由早段最多跌350點，至午後轉升，恒指收市報21067點，重上二萬一關，主要受美團 （03690） 股價反彈，以及滙豐 （00005） 股價造好所帶動。美團股價升3.2%，收報194.4元；滙豐股價升近2%，收報194.4元。速覽新聞精點↓↓
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==6月13日（星期一）＝＝
港股跌市，恒生指數跌738點，跌幅3.3%，收報21067點；科網股捱沽，科技指數全日跌近5%，跌227點收報4598點，大市沽壓增加，主板全日成交額1593億元。本港第二期消費券8月7日起分階段發放，有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券。速覽今日新聞精點↓
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3.第二期消費券8月7日起分階段發放 有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
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