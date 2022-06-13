  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (一) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本周議息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

股市 09:09 2022/06/13

分享：

分享：

【美國加息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

美5月CPI加速至8.6%續創40年高，並拖累美股下瀉。不過，前聯儲局主席伯南克表示，只要供應方面通脹壓力好轉，聯儲局就可能實現所謂的軟著陸。

伯南克周日在CNN的《Fareed ZakariaGPS》節目上指，今天的美國經濟喜憂參半，經濟衰退是可能的，經濟學家都在極力預測經濟衰退，但他認為聯儲會有相當大的可能性、合理的可能性實現鮑威爾說的「偏軟的著陸」。

伯南克表示，這種情況下會看到美國40年來最熱的通脹降溫，同時不發生經濟衰退或只是非常溫和的衰退。他指出聯儲會的獨立性有政治支持，並希望當石油和食品價格將穩定或放緩，供應鏈有望將改善。他又指，相比之下，市場對聯儲會失去信心可能會導致決策者下猛藥。

伯南克指，強勁的美國勞動力市場是一個正面因素，表明「如果運氣好一點，而且如果供應方面好轉，聯儲局可以壓低通脹，而不會帶來80年代初的那種代價。」

更多儲局官員言論

相關文章：

【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子

【美國前財長】薩默斯稱儲局行動對美國經濟造成影響　料美國未來會陷入經濟衰退

【儲局官員】梅斯特：9月或需加息50點子　沒有看到經濟「颶風」

編輯：姚卓然

貨幣政策 伯南克 經濟 鮑威爾 美國聯儲局 美股 通脹

上一篇文章

港股受累美股憂通脹氣氛轉差 恒指料大幅低開阿里巴巴（09988）或挫半成

下一篇文章

【醫療保險】宏利顏曉婷：治療進步下　病人不需再以治癌為生活中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋ADR】夜期瀉369點　阿里美股低港4.5%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期瀉369點　阿里美股低港4.5%（不斷更新）
【美股收市】巴克萊估儲局下周加息0.75厘 道指急挫880點 納指插3.5%
【美股收市】巴克萊估儲局下周加息0.75厘 道指急挫880點 納指插3.5%
【META】Meta二把手桑德伯格辭任有內幕？　外電：集團正調查她公器私用
【META】Meta二把手桑德伯格辭任有內幕？　外電：集團正調查她公器私用
【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決
【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決
【電子消費券2022】陳茂波：本周公布第二階段電子消費券發放詳情　冀借「轉會」市場力量讓消費者享最多優惠
【電子消費券2022】陳茂波：本周公布第二階段電子消費券發放詳情　冀借「轉會」市場力量讓消費者享最多優惠
【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論　滙豐開市挫近3%
【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論　滙豐開市挫近3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款