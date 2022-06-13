【本周議息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

▲ 【美國加息】伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退

美5月CPI加速至8.6%續創40年高，並拖累美股下瀉。不過，前聯儲局主席伯南克表示，只要供應方面通脹壓力好轉，聯儲局就可能實現所謂的軟著陸。



伯南克周日在CNN的《Fareed ZakariaGPS》節目上指，今天的美國經濟喜憂參半，經濟衰退是可能的，經濟學家都在極力預測經濟衰退，但他認為聯儲會有相當大的可能性、合理的可能性實現鮑威爾說的「偏軟的著陸」。



伯南克表示，這種情況下會看到美國40年來最熱的通脹降溫，同時不發生經濟衰退或只是非常溫和的衰退。他指出聯儲會的獨立性有政治支持，並希望當石油和食品價格將穩定或放緩，供應鏈有望將改善。他又指，相比之下，市場對聯儲會失去信心可能會導致決策者下猛藥。



伯南克指，強勁的美國勞動力市場是一個正面因素，表明「如果運氣好一點，而且如果供應方面好轉，聯儲局可以壓低通脹，而不會帶來80年代初的那種代價。」

更多儲局官員言論



相關文章：

【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高 儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子

【美國前財長】薩默斯稱儲局行動對美國經濟造成影響 料美國未來會陷入經濟衰退

【儲局官員】梅斯特：9月或需加息50點子 沒有看到經濟「颶風」

編輯：姚卓然