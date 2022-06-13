【港股市況】恒生指數裂口低開643點、科指跌4%　阿里巴巴跌近6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹超市場預期，美股上周五下挫，港股今早承接裂口低開逾600點。恒生指數開報21162點，跌643點。恒生科技指數跌近4.1%，報4630點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌近3%；藥明生物 （02269） 挫逾6%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：36】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 早段分別跌逾3%。

【09：34】新東方在綫 （01797） 最新升逾4成，高見9.58元；新東方 （09901） 亦升逾兩成，高見15.96元。

【09：31】新東方在綫 （01797） 股價逆市再升逾三成，高見8.72元。

【09：30】【股東減持】藥明康德跌近6% 控股股東預告減持最多3%、涉近90億元人民幣

【09：25】滙豐 （00005） 跌近2%；平保 （02318） 跌逾2%。

【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？ 平保據悉以新研報推動分拆討論 滙豐開市挫近3%

【09：24】藍籌新貴東方海外 （00316） 跌逾1%；中芯 （00981） 跌逾2%；中升 （00881） 跌逾3%；中國宏橋 （01378） 跌逾4%。另外，不再是藍籌的瑞聲 （02018） 跌3%。

【09：22】恒生指數開報21162點，跌643點。恒生科技指數跌近4.1%，報4630點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌近3%；藥明生物 （02269） 挫逾6%。

【09：14】期指開報21088點，跌607點或2.8%。

【08：34】恒指黑期跌646點，報21154點；道指期貨跌235點，報31157點。

【08：23】【內房危機】領地控股今周進行交換要約 新票據以同樣12厘展期一年

【08：20】【騰訊股價】騰訊據報購印度電商Flipkart價值逾20億元股份

【07：46】【手遊股】中手游與北京市版權保護中心等推出數字藝術品版權分發平台

【07：45】華廈置業︰聯交所指公司不適合繼續上市 考慮是否要求覆核

【07：45】港股ADR收報21386點，跌419點或近2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.37元，較港收市價低1.58元或3.2%。騰訊 （00700） ADR折合報388.17元，較港收市價低8.23元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.78元，較港收市價低5.02元或4.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下挫，美國通脹數據出爐，按年及按月升幅均高於預期，5月CPI按年升8.6%，按月升幅則進一步走高0.7個百分點至1%，5月核心CPI按年升6%，按月升幅維持0.6%。美國通脹續創40年高，市場對經濟前景憂慮加劇，美債息抽升，道指挫880點，跌幅2.7%，報31392點，此前曾最多跌884點，低見31387點；納指跌414點，跌幅3.5%，報11340點；標指跌116點，跌幅為2.9%，報3900點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩